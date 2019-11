Se billedserie Carsten Hvid og Ture Møller er skippere på Kystliv Holbæk - her i stævnen på en ældre fiskerbåd, som er udstillet i centret. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Billeder: Det skal knase, før fisken er død

08. november 2019

Kystliv Holbæk handler om det våde element på den praktiske facon - hele vejen fra at bygge en båd til at gøre fisken klar til panden.

Porten ind til den gamle lagerhal på havnen er næsten altid åben. Og både lokale og turister er velkomne til at gå indenfor og se, hvad de har gang i på Kystliv Holbæk, som åbnede i juni.

Indenfor kan se man Museum Vestsjællands udstilling med plancher og en lang række både, der fortæller om kystlivet, dengang mange færdedes på Isefjorden for at fange fisk eller på anden vis hente et udkomme.

Den virkelige attraktion er dog ikke museal, men spillevende. Det er to bådebyggere og en rebslager, som holder den gamle maritime viden i live. Det går lige fra at fælde træer over bådebygning til kunsten at gøre den friskfangede fisk klar til panden.

Lige nu er de i gang med at bygge fem joller i den nordiske klinkbygningstradition.

Fakta: Kystliv Holbæk blev officielt åbnet i juni i år.

Centret ligger på Kanalstræde 21 på Holbæk Havn.

Centret har tre ansatte, den ene på en projektkontrakt.

Holbæk Kommune betaler en halv million pr. år til driften til og med 2020.

Sparekassen Sjælland-Fyn har suppleret med en solid underskudsgaranti. Centret har fået støtte fra LAG

(400.000 kr.) og Friluftsråde(445.000 kr.).

Hovedformålet er at lære børn og unge - og andre interesserede - om det maritime liv.

Alle nysgerrige er velkomne til at kigge ind. De tre ansatte fortæller gerne, hvad de har gang i. Det gør de ikke alene - ugen igennem får de hjælp af børn og unge. For den helt centrale opgave for Ture Møller, Carsten Hvid og nyansatte Rasmus Hammer Olsen er at lære fra sig. Efter sommerferien har omkring 600 skolebørn været på besøg en eller flere gange.

- Vi skal ikke være et museum, man besøger en gang om året og får en rundvisning. Alle, der kommer her, skal have hænderne i arbejde, forklarer Ture Møller.

Et af forløbene, som skoleeleverne kommer igennem, starter med, at de får instrukser i, hvordan man sliber værktøj. Næste trin er at bruge værktøjet til at save, høvle og skære. Og så er eleverne så småt ved at være klædt på til at hjælpe med selve bygningen af de fem joller, som står i hallen.

Ud at røgte garn - Desuden skal de ud at fiske. Det starter med, at de skal lære de elementære ting om, hvordan en båd virker. Og så er de med til at tjekke garn og ruser og pille fiskene op. De lærer det hele til og med, hvordan man flår en skrubbe, forklarer Ture Møller.

- Ja, og inden da skal de jo også lære at slå fisken ihjel. De lærer, at de skal stikke kniven i rygraden, og det siger knas. Det skal de lige vænne sig til, supplerer Carsten Hvid.

Skolemæssigt er der masser af lærdom i det maritime - lige fra historie til dansk, matematik, biologi og en masse praktisk håndværk.

Viden, de selv beder om - Meget undervisning handler om, at man i den bedste mening vil give eleverne en viden, de får brug for før eller senere, men uden at de selv har bedt om den. Her tager vi udgangspunkt i praktiske opgaver, og så begynder både børn og unge af sig selv at spørge om, hvordan man gør, og hvordan tingene hænger sammen. Vi giver dem en viden, de selv beder om, siger Carsten Hvid.

Foreløbig er elever fra en række 10. klasser og fra erhvervsuddannelserne faste gæster. Siden sommerferien er også en masse skolebørn fra indskolingen og opefter også kommet i kystlivscentret.

- Vi ville sådan set gerne have alle kommunens 10.000 folkeskoleelever indenfor, men det er mere, end vi kan overkomme, når vi ikke er flere. Derfor vil vi sideløbende køre kurser for lærere, som har lyst til det her. Det skal klæde dem på til selv at stå for aktiviteterne. Og det er ikke mindst den opgave, som vores nye bådebygger, Rasmus, er hyret til, forklarer Ture Møller.

Lysten til at lære fra sig rækker videre endnu. For Kystliv Holbæk vil gerne hjælpe andre byer i gang med lignende aktiviteter.

Og meget tyder på, at interessen er der - på det seneste har delegationer fra blandt andre Svendborg, Helsingør og Præstø været på besøg for at se, hvad holbækkerne har gang i.