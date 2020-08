Se billedserie Til september byder deltagerne i Køge Kunstrute igen indenfor i den kunstneriske proces. Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Billeder: 10 år med turguide til kunsten

Oplev - 30. august 2020

Køge Kunstrute fejrer i år 10-års fødselsdag med endnu et unikt indblik i den lokale kunst, der bliver skabt i Køge-området.

Kunstnere i og omkring Køge slår i weekenden den 12. og 13. september dørene op og byder publikum indenfor i den kreative proces. Det sker når Køge Kunstrute, der i år kan fejre 10-års fødselsdag, igen vender tilbage for at vise bud på den kreativitet og skabertrang, som hersker på egnen.

- Der er her mulighed for at se, hvordan kunsten udvikler sig i vores område og for at få en snak med de enkelte kunstnere på et af de mange stop. Ruten byder på meget forskellige udtryk, og der er virkelig mulighed for at opleve kunsten fra mange vinkler, siger Søren Heidemann, formand for foreningen.

Foreningen begyndte med, at nogle kunstinteresserede fik en god idé, som siden bare er vokset og vokset, til i dag at være en fast tradition med mange involverede.

Lave vores eget For 10 år siden tog flere af de lokale kunstnere ofte ud til arrangementer uden for kommunen og fik i den forbindelse en oplagt idé:

- Bag ved det hele lå en tanke om, at vi kan jo godt selv, siger Lillian Binderup Jensen, der har været med siden begyndelsen.

Som sagt så gjort - og nu er der gået 10 år med et meget enkelt koncept.

- Alle, der har lyst til at være med, er velkomne, og det vigtigste er bare, at man har lyst til at byde indenfor og vise det frem, man går og arbejder med, fortsætter hun.

På den måde får publikum et indblik i kunsten, og de lokale kunstnere får måske input til det videre kreative arbejde med deres værker, forklarer de to videre.

Der er i år mulighed for blandt andet at opleve maleriets mange udtryksformer, trædrejernes smukke kunsthåndværk og mageløse bronzeskulpturer sammen med kreativ keramik.

Mange tilgange Hvis man bevæger sig ud på årets kunstrute, kan man igen møde både nybegyndere og mere professionelle kunstnere, der viser deres arbejder frem. Det er netop en af styrkerne ved Køge Kunstrute, mener Torill Jacobsen, der også har været med i mange år:

- Her kan man se værker fra en god blanding af amatører og nybegyndere til professionelle. For os, der er med, er det også en mulighed for at få input og udveksle ideer med andre kunstnere og med publikum. For os er det gode ved arrangementet, at man får en direkte respons på arbejdet.

Da kunstruten begyndte for 10 år siden, var der beskedne syv kunstnere med i programmet, men her i 2020 er der mulighed for at se værker af 29 forskellige kunstnere, så der burde være noget for enhver kunstsmag ude på ruten. De involverede kunstnere kan besøges på flere stop, hvor nogle af dem har slået sig sammen om at udstille.

Køge Kunstrute plejer at finde sted i Pinsen, men denne gang er arrangementet altså flyttet til september, grundet Corona.

Man kan læse mere om Køge Kunstrute 2020 på hjemmesiden www.kunstruten.com