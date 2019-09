Se billedserie Det er både fysiske kilder i form af bøger og dokumenter og arkivalier, som er digitaliserede og kan findes online, der udgør informationskilderne, når en slægtsforsker søger efter oplysninger om sin familie.Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Bidt af at finde frem til slægten Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bidt af at finde frem til slægten

Oplev - 13. september 2019 kl. 13:42 Af Lisbeth Jansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er ikke alle, der forstår, hvad man mener, når man som slægtsforsker bruger ord som lægdsrulle, herred eller Daisy. Men ligesindede findes hos for eksempel slægtshistoriske foreninger, hvor man kan dele erfaringer, få hjælp og inspiration til den videre jagt efter viden om ens forfædre.

Læs også: Kom godt i gang med slægtsforskning

I en gammel præstegård i Glostrup, der nu kaldes Byhistorisk Hus, mødes en gruppe mennesker et par gange om måneden og deler erfaringer, viden, frustrationer og succeshistorier om deres søgen efter informationer om deres forfædre.

Alle er de nemlig en del af Slægtshistorisk Forening for Vestegnen. Så de ører, der lytter, tilhører ligesindede, der selv er vant til at bruge arkivalier, slå op i digitale og fysiske kilder, tyde gammeldags håndskrift og tænke kreativt for at komme et skridt videre i jagten efter slægten og dens ophav.

En gang om måneden får foreningen besøg udefra, når en ekspert inden for et slægtshistorisk emne kommer forbi og holder foredrag for medlemmerne.

Ved de øvrige mødedage er det medlemmernes mulighed for at sparre, fortælle succeshistorier, få hjælp til at læse snørklet skrift eller komme videre på anden vis, som er omdrejningspunktet.

Fakta: Slægtsforskning er en praktisk gren af genealogien, som er læren om menneskelige relationer ud fra afstamning.

Den typiske slægtsforsker prøver at finde så mange oplysninger om sine egne forfædre som muligt – forældre, bedsteforældre, oldeforældre, tipoldeforældre og så videre. Nogle går også den anden vej og leder efter nulevende slægtninge ud fra en fælles forfader.

På Sjælland findes der omkring 20 lokale slægtshistoriske foreninger. Slægtshistorisk Forening for Vestegnen er én af dem og har hjemmesiden

www.sfv-glostrup.dk.

Meget information er digitaliseret gennem de sidste 20 år, så man behøver ikke tage forbi et fysisk arkiv for at starte op på slægtsforskning. Statens Arkivers hjemmeside har flere gode opstartsvejledninger på film og nedskrevet. Find det på www.sa.dk.

Også udenlandsk arkivmateriale er nu lettere tilgængeligt end før. Det er relevant, hvis et familiemedlem er flyttet til eksempelvis USA eller Sverige. Der findes desuden mange Facebook-grupper for slægtsforskning, hvor man kan søge hjælp og vejledning eller efterlyse, ligesom Rigsarkivet har oprettet en Facebook-side. Det er blandt andet det at kunne tale med andre, der forstår ens interesse, som formanden Hans Mølgaard fremhæver som det givtige ved at mødes i Slægtshistorisk Forening for Vestegnen.

- Det at sidde sammen med andre giver for eksempel idéer til, hvor man kan søge videre eller i hvilke arkivalier, og bare det at være sammen med folk, der forstår, hvad man siger, er en fordel. Det er ikke sikkert, at ens familie synes slægtsforskning er så spændende, og det er altid rart at være sammen med fagidioter - helt kærligt ment - fordi man kan dele de frustrationer og glæder, man nu har, siger Hans Mølgaard.

Han forklarer, at ens slægt ikke behøver høre til et bestemt lokalområde, før man kan få gavn af at mødes i en lokalhistorisk forening. Ofte er det nemlig metode og fremgangsmåde, der tales om blandt medlemmerne.

Hans egen interesse for slægtsforskning begyndte, fordi han gerne ville undersøge sit eget navns oprindelse.

- Jeg ville gerne finde ud af, hvor mit efternavn kom fra. Jeg har en alder, hvor jeg kan finde mig selv i kirkebøgerne, og derfra gik jeg videre bagud, indtil jeg fandt min tiptipoldefar, der var den første med det efternavn. Han var født og opvokset på en gård ved navn Mølgaard og gav navnet videre til sine børn, fortæller Hans Mølgaard.

Tiptipoldefaren begyndte selv at bruge gårdnavnet som kaldenavn, mens han var i militæret.

Tyder håndskrift Når formanden skal nævne eksempler på, hvad der bliver talt om på møderne, lyder det:

- Vi kan tilbyde hinanden hjælp til læsning af en tekst. Gotisk håndskrift kan godt drille, og så var håndskrift dengang også ligeså forskellig fra den ene til den anden person, som den er i dag. Hvis det kniber med at kunne læse det, så tager vi det ord for ord. Hvis der er nogen, som er kørt fast, kan vi komme med bud på, hvordan de kan lede videre. Vi kan også fortælle, hvis vi har fået hul på en sag, har fundet frem til et familiemedlem, som var speciel af den ene eller anden grund, eller hvis man har fået be- eller afkræftet en familiemyte, siger Hans Mølgaard.

Det kan være detaljer om eventuel militærtjeneste, udvandring til andre lande, adoption eller endda en kriminel handling, der kan være blandt de familiemyter, man får opklaret.

Tålmod og grundighed Tålmodighed og grundighed er to vigtige dyder, hvis man vil nå langt som slægtsforsker.

- Det er vigtigt at være tålmodig. Når man finder de første oplysninger, kan man godt blive grebet af iver for at finde mere hurtigt, men det kan man ikke. Fordi man skal søge i mange forskellige arkivalier, tager tingene tid. Derudover er grundighed vigtigt. Man skal simpelthen notere sig, hvor man har fundet de enkelte oplysninger henne. Det kan være, at man er nødt til at vende tilbage til en kilde på et senere tidspunkt, fordi der står en information, man ikke var opmærksom på til at begynde med. Så man skal have styr på sine kilder - også fordi andre slægtsforskere kan finde på at spørge, hvor man har oplysningerne fra, siger Hans Mølgaard.

Man skal også sikre sig, at det er den rigtige person, man har fundet oplysningerne på. Især fordi der i gamle dage sagtens kunne være flere med samme for- og efternavn i en landsby. Derfor kan det blive nødvendigt at dobbelttjekke i andre kilder.

Man bliver aldrig færdig Noget af det, der gør slægtsforskning sjovt, udover jagten på informationer om familiemedlemmer i sig selv, er ifølge formanden, at historiens vingesus bliver nærværende, hvis man finder ud af, at et familiemedlem eksempelvis har været soldat i en krig.

- Det sætter danmarkshistorien i perspektiv, hvis man ved, at et familiemedlem har deltaget i en begivenhed, som Hans Mølgaard udtrykker det.

Derudover har han en venlig advarsel.

- Hvis man bliver bidt af slægtsforskning, så kan man bruge al den tid, man har til rådighed plus 10 procent. Man bliver aldrig færdig, siger en entusiastisk Hans Mølgaard.