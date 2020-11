Se billedserie Det er her i det nedlagte kalkbrud i Boesdal lige uden for Rødvig, at det kommende besøgscenter bliver bygget ind i én af bruddets skrænter. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Besøgscenter skal formidle en klint og en verdensarv

Oplev - 06. november 2020 kl. 16:08 Af Erik Nielsen

Mette Tony fra Praksis Arkitekter er ved at gøre arkitekttegninger til virkelighed i et kommende besøgscenter for verdensarven Stevns Klint.

Beton, sandsten og enkelte lokale kridtsten kommer til at udgøre og formgive det arkitektoniske udtryk, som gæster i det kommende 1300 kvadratmeter store besøgscenter for Verdensarv Stevns kommer til at opleve.

Når gæsterne ankommer i bil, på cykel eller til fods vil de blive draget mod den 100 kvadratmeter store stele, som er det eneste synlige tegn på besøgscentret, når man kommer fra Boesdalsvej. Selve centret er gemt, da det bliver bygget ind i skråningen under plateauet ved de to nedlagte kalkovne.

Fakta: Stevns Klint blev optaget på Unescos verdensarvsliste i 2014, fordi det er et af verdens mest berømte geologiske lokaliteter.

Klinten er et bevis på, at en asteroide ramte jorden for 66 millioner år siden og udslettede dinosaurerne og meget andet dyre- og planteliv.

Kalken fra klinten indgik i betydningsfulde bygningsværker som Absalons borg og flinten blev i stenalderen brugt i redskaber.

Stevns Klint dokumenterer derfor klodens udvikling igennem flere millioner år.

I sommeren 2022 åbner et besøgscenter lige uden for Rødvig til formidling af historien om klinten og verdensarven.

Kilde: Slots- og Kulturstyrelsen Det er herfra, man træder ned i besøgscentret, når man ankommer som turist.

Porten til klinten Som port til hele Stevns Klint skal besøgscenteret evne at være imødekommende og tilgængeligt fra hele området - det vil sige fra flere sider.

Trampestiens fine forløb langs hele klinten har en særlig karakter omkring Boesdal Kalkbrud; her har trampestien en fliget form med flere strenge til og fra. For at gribe disse strenge og være inviterende overfor besøgende fra alle retninger, er der etableret tre indgange til samme foyer.

Man kan således altid benytte den indgang, der ligger lige for og mødes i samme foyer. I forbindelse med tilrettelæggelse af husets drift, kan man desuden bruge denne fleksibilitet til at styre tilgangen til besøgscentret hen over året, hvor der givet vil være store udsving i antallet af besøgende.

Stærkt udsagn - Besøgscentret er et stærkt arkitektonisk udsagn, og samtidig gemmer det meste sig i landskabet. Det går også, at der er forskelligartede opholdsmuligheder oppe og nede i forbindelse med indgangene. Man kan altid finde læ og ly og finde sin favoritudsigt til den medbragte mad - eller fra cafeen, som også bliver del af bygningen. Der er taget højde for de forskellige sæsoner, og bygningen er indrettet til, at én person skal kunne passe det hele i lavsæsonen, mens der kan være flere, der betjener gæsterne i højsæsonen, siger Mette Tony fra Praksis Arkitekter, der pointerer, at det har været vigtigt for deres vinderprojekt, at gæsterne altid har udsigt til havet og ud mod klinten, og at kalken spiller en hovedrolle.

Med andre ord, så er der både tænkt på gæsternes og personalets velbefindende i bygningen.

Genbrugssten Der er blevet indsamlet genbrugskridtsten, som bliver en del af byggeriet. Men dog en minimal del, der vil blive brugt i enkelte strategisk udvalgte, synlige steder i bygningen. Hovedparten af bygningen vil blive opført i sandsten og beton, så det er de materialer, der hovedsageligt skal arbejde sammen, når besøgscenret står færdigt.

Kalkklump med fiskeler Selve udstillingslokalet bliver bygget op omkring en tonstung kalkklump, som Omya A/S har gravet ud i deres endnu aktive brud ved Sigerslev og skænket som en gave til besøgscentret.

- Netop denne kalkklump er kendetegnet ved, at fiskeleret er synligt, så her vil gæsterne få kendskab til, hvorfor Stevns Klint blev Unesco Verdensarv, forklarer Mette Tony.

Den øvrige formidling i udstillingen står den hollandske virksomhed Tinker Imagineers for.

- Ud over selve udstillingen skal det skal være et imødekommende sted, hvor det skal være hyggeligt at komme bare for at drikke en kop kaffe eller blot at nyde udsigten, forklarer Mette Tony.

Centret forventes at blive indviet med indgangen til sommeren 2022.