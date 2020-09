Se billedserie Besættelsens historier bliver fortalt, præcis hvor de skete, i en gadeudstilling med QR-koder lavet af Forstadsmuseet. Museumschef Poul Sverrild fra Forstadsmuseet ser nærmere på de udstillede håndjern på Hvidovrevej, som blev brugt til brødrene Schow i april 1945. Nedenfor ses et af de 15 klistermærker, der udgør Forstadmuseets gadeudstilling om besættelsen 1940-1945, og som kan opleves, indtil klistermærkernes QR-kode er slidt op. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Besættelsen set fra gadeplan Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Besættelsen set fra gadeplan

Oplev - 27. september 2020 kl. 07:30 Af Lisbeth Jansen Kontakt redaktionen

På Hvidovrevej står mennesker og venter på bussen ud for nummer 221. Det er en rolig forstadsvej som mange andre. Lige ved siden af busstoppestedet ses en mindesten med et sæt udstillede håndjern liggende i midten af stenen. De repræsenterer en voldsom hændelse, som skete på adressen den 30. april 1945.

Brødrene Jørgen og Karl Erik Schow fra modstandsbevægelsens Hvidovre Kompagni 5 slap væk, da medlemmer af den tyske besættelsesmagts danske hjælpepoliti, HIPO, forsøgte at anholde dem for våbenbesiddelse. Brødrene var på vej til en skydeøvelse. Under anholdelsen blev de lænket sammen af et sæt håndjern og placeret på bagsædet af en bil.

Her sad de sammen med en chauffør, der forsøgte at bakke bilen, og i det øjeblik tog den ene af brødrene kvælertag på manden, mens den anden bror greb en maskinpistol fra forsædet og skød cahufføren. Herefter tog brødrene flugten til fods og skød og dræbte flere af HIPO-folkene undervejs.

Klistermærker på fortorv På fortovet ved håndjernene ses i øjeblikket et stort klistermærke med sorthvide billeder af brødrene Schow sammen med en QR-kode. Hvis man scanner koden med sin telefon, får man hele historien om brødrenes flugt, netop mens man står, hvor den foregik den aprildag i 1945.

Stedet er ét af 15 punkter rundt om i Hvidovre og Brøndby, hvor Forstadsmuseet har sat klistermærker på fortorvsfliserne ud for adresser, hvor markante, dramatiske og større hændelser skete under besættelsens Danmark i 1940-1945.

Om udstillingen I 2020 er det 75 år siden, at Danmark blev befriet efter fem års besættelse af den tyske værnemagt under Anden Verdenskrig (1940-1945).

I den anledning har Forstadsmuseet lavet en udstilling i gadeplan om lokale hændelser under besættelsen. Den kan opleves via 15 klistermærker sat op på udvalgte adresser i Hvidovre og Brøndby.

Det er en generel strategi for Forstadsmuseet at bringe lokale eksempler på danmarkshistorie ud i gaden - et koncept kaldet »Historien i Gaden«. Men de enkelte historier kan samtidig læses på www.forstadmuseet.dk

Forstadsmuseets kendetegn er udstillinger og events i gadeplan og ikke i fysiske lokaler som på andre museer.

Museet har dog helt nye planer om at åbne informationscentre med foldere mv. i Avedørelejren i Hvidovre og Kulturhuset Brønden i Brøndby. Det sker efter planen i slutningen af 2020 og i 2021. Tilfangetagelser, ildkamp, bomber, likvideringer, modstandsfolk mod besættelsesmagten eller de tyskvenlige danskere.

Udstillingen er den seneste tilføjelse til museets koncept »Historien i Gaden«, der sammen med en meget omfattende samling konkrete historier på Forstadsmuseets hjemmeside, gør folk klogere på lokalhistorien i Brøndby og Hvidovre.

I løbet af en håndfuld måneder vil klistermærkerne blive slidt af, og udstillingen fjernes således igen. Så det er her og nu, hvis man vil ud i gaderne og blive klogere på besættelsen. Men beretningerne vil fortsat kunne læses på hjemmesiden.

En fælles ejendom - Styrken ved klistermærkerne og konceptet »Historien i Gaden« er, at når det er midlertidigt, så skærper det opmærksomheden om emnet, fortæller museumschef Poul Sverrild fra Forstadsmuseet.

Det særlige ved denne udstillingsform er ifølge Poul Sverrild, at folk møder fortællingerne på almindelige lokaliteter, hvor de har deres hverdag.

Om hvorfor det er vigtigt, at historierne findes ude i gadebilledet og kan genopleves via QR-koderne, siger Poul Sverrild:

- Historien er fælles ejendom. Vi oplever ikke de samme ting mere. Bor ikke i samme by hele livet. Vi ser ikke de samme tv-programmer i tv og har ikke de samme referencerammer. Så at få historierne ud i gaden er en måde at få et fællesskab. Man tilfører stedet en egenskab og får forhåbentligt gjort folk opmærksomme på, at historien findes alle vegne, forklarer han.

Dræbt under razzia Der er forskel på, hvor mange gange folk har brugt de 15 forskellige QR-koder om besættelsen - placeringerne spænder også fra stille villaveje til gadehjørner og hovedfærdselsårer.

For Poul Sverrild selv er historien om brødrende Schow med håndjernene én af de mere dramastiske. Hans egen personlige favorit er et andet sted på Hvidovrevej, ud for husnummer 279.

Den kommunistiske modstandsmand Otto From-Petersen blev skudt foran sin hjemadresse den 3. februar 1945. Egentlig var han gået under jorden, men denne dag var der fødselsdag i familien, og derfor tog han hjem for at se sin hustru og deres barn i deres lejlighed på 2. sal. HIPO kom forbi for at udføre en razzia.

Der blev skudt frem og tilbage, og derfor fik Otto From-Petersen sin hustru og sit barn i sikkerhed på badeværelset. Han forsøgte herefter at flygte ud af bygningen, men blev skudt og døde.

- Der er et rørende element i, at modstandsmanden var taget hjem til sine kære, og at han så netop der og den dag blev dræbt, siger Poul Sverrild.

Man kan læse mere om besættelsen i gadebilledet og finde oversigtskort over de 15 steder på www.forstadsmuseet.dk.