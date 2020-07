Se billedserie Scenografi, lyd og levende billeder er på fornem vis med til at formidle fortællingen om frihedskampen under besættelsen. Foto: Lars Jørgensen

Besættelsen i øjenhøjde

Oplev - 31. juli 2020 kl. 09:19 Af Lars Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det nye Frihedsmuseum fører gæsterne rundt i en både spændende og letfordøjelig udstilling om besættelsesårene.

Der er sagt og skrevet meget godt om Frihedsmuseet, som den 3. juli slog dørene op på samme lokation, hvor det gamle brændte i 2013. Det nye museum roses for dets simple arkitektur og den gennemtænkte interaktive tur rundt i udstillingen.

De mange roser har da også fået folk til at valfarte til museet. Samtidig har coronarestriktioner i forhold til afstand mellem gæsterne gjort presset fra interesserede ekstra stort.

Fakta Frihedsmuseet Esplanaden 13, 1263 København K



kl. 10.00-17.00

Maj-august: mandag til søndag

September-maj: tirsdag til søndag Frihedsmuseet Esplanaden 13, 1263 København Kkl. 10.00-17.00Maj-august: mandag til søndagSeptember-maj: tirsdag til søndag - Siden vi åbnede, har vi haft udsolgt alle dage. Det vil sige, at der dagligt har været omkring 400 gæster inde på museet, fortæller Anne Veith, som marketingsansvarlig på Frihedsmuseet.

- Vi er derfor nødt til at bede gæsterne om at gå ind på vores hjemmeside og købe billetter på forhånd. Det viser, at folk er glade for at besøge os, men samtidig er vi selvfølgelig også kede af at skuffe dem, der dukker op uden at have reserveret tid, siger hun.

OPLEV Sjælland har fået plads i et ledigt slot en torsdag eftermiddag. Inde i foyeren modtager gæsterne en audioguide og en kort instruks i, hvordan man bruger den. Audioguiden er den besøgendes »livline« under rundturen i udstillingen. Her kan man ved at scanne de QR-koder, som er sat op ved de forskellige scenarier, høre udstillingens fem hovedpersoner - fire frihedskæmpere og en nazist - fortælle om deres liv og tanker op gennem besættelsesårene.

Teknikken fungerer upåklageligt, og man bliver hurtigt revet med af fortællingerne, der visualiseres ved flotte filmklip og billedmontager på de dunkle betonvægge. Undervejs i fortællingerne og gennemgangen af de virkelighedstro scenarier, kan man stoppe op og se nogle af de udstillede genstande, der gemmer sig bag glasmontre. Nærmest mirakuløst overlevede de fleste genstande branden i 2013 og kommer fint til deres ret i den nye udstilling, omend mængden af udstillede genstande er langt færre i det nye museum.

- Mange peger på, at vi ikke er et »traditionelt« museum, men har gjort meget ud af det scenografiske og de interaktive elementer. Vi hører tit fra folk, at de føler det som om, de selv er til stede under krigen, siger Anne Veith.

Frihedsmuseet giver i flere af scenarierne gæsterne mulighed for selv at prøve kræfter med nogle af aktiviteter, den danske modstandsbevægelse beskæftigede sig med; man kan prøve at aflytte telefonsamtaler, knække tyskernes koder og morse til de fly, der skal kaste forsyninger ned til modstandsfolkene på landsjorden. Alle ting er logisk og funktionelt sat op, og er uden tvivl en god måde at inddrage især børn i besættelsestiden.

Som sagt skal man reservere billetter på forhånd, hvis man vil besøge Frihedsmuseet. Og så skal man huske at sætte tid af til, hvis man vil have det hele med.

- De fleste bruger mellem halvanden og tre timer på deres besøg, siger Anne Veith.