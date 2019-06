Se billedserie Søren Bebe kan i dag leve udelukkende af musikken. Det skyldes nu mere hans berømmelse inden for balletten end de flotte præstationer på jazzscenen. Foto: Jens Wollesen

Bebe er blevet noget ved balletten

Oplev - 07. juni 2019 kl. 11:46 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I hjemmet på Thorsvej i Sorø har flyglet en markant position i stuerne, der ellers præges af, at her trives tre børn i en travl familie. Der er heller ingen tvivl om, at de to ældste - tvillingepiger på 11 år - i øjeblikket er mere optaget af heste end af musik. Søren Bebe og hans bedre halvdel blev betaget af Sorø og mulighederne her, da han for et par år siden for første gang spillede på Sorø Jazzfestival. Efterfølgende rykkede de teltpælene i Brønshøj op.

Ved siden af flyglet er pc'en blevet et uundværligt værkstøj, når man komponerer musik, ligesom mobilen også kan benyttes, hvis improvisationerne skal optages. På væggen hænger der guitarer, og Søren Bebe, som trods sit store musiktalent, der forvaltes med succes, er ganske ydmyg i sin fremtoning, fortæller, at klaveret står stærkest i han musikalske univers, men han kan håndtere en del flere instrumenter.

Med en opvækst i Horsens kunne han ikke undgå at blive suget med en tur gennem heavy metal, men da han skulle uddanne sig ved Musikkonservatoriet i Aarhus, blev det som rytmisk pianist. Han tog dog også klassisk undervisning undervejs.

Inspirationen til jazzen kommer fra navne som Oscar Peterson, Stan Getz og John Scofield.

- Selv om jeg hører meget forskellig musik, har jeg egentlig altid haft en forkærlighed for jazz, siger Søren Bebe, der også blev påvirket af, at hans storesøster blev kæreste med en jazzguitarist, som Bebe så meget op til.

- I jazzen er der mange muligheder for at improvisere. Du kan svømme hen i musikken og koncentrere dig helt om den alene. Det bliver så heller aldrig det samme, vi spiller. Hver gang afsøger vi nye muligheder i tonernes verden.

Søren Bebe er vant til at opnå høje karakterer og flotte anmeldelser - uanset om han optræder solo eller med Søren Bebe Trio. Den seneste udgivelse, »Echoes«, som han netop har præsenteret ved en releasekoncert på Sorø Kunstmuseum og 22. juni lancerer på Metronomen på Frederiksberg ved København, er der også store forventninger til. 10 numre er det blevet til denne gang. Heriblandt også et klassisk stykke samt en folkevise, men resten er skrevet af Søren Bebe. Og albummet har han udgivet på sit eget pladeselskab.

- Jeg har oprettet mit eget selskab, fordi de etablerede selskaber efterhånden tager en relativt stor del af kagen - faktisk af så godt som alt, hvad du laver, fortæller han.

Men faktisk er det ikke i jazzens verden, at Søren Bebe henter størstedelen af sin indkomst.

- Da jeg flyttede til København i 2014, havde jeg allerede akkompagneret en del på Musicalakademiet i Fredericia, fortæller han.

- I København begyndte jeg at spille til ballet og moderne dans på Den Danske Scenekunstskole. Det førte mig videre til både Det Kgl. Teaters Balletskole og Dansehallerne, hvor dygtige dansere mødes til professionel træning nogle gange om ugen. Lederen af Christianshavns Balletskole opfordrede mig til at lave et album med numre, der kunne danses ballet og moderne dans til. Det gjorde jeg, og den gik fint. Kort efter lagde jeg et klip ind på YouTube - og så eksploderede det.

- Nu har jeg lavet 8-10 balletalbum, og flere af klippene på YouTube er set mere end en million gange, og mere end 10.000 får mine nyhedsbreve, fortsætter han.

- Jeg sælger cd'er og sælger også musikken via iTunes og andre tjenester. Penge får jeg ligeledes via abonnementer og reklamer på YouTube, og min musik streames mere end en million gange hver måned. Det er ret vildt - men der danses altså ballet og moderne dans rigtig mange steder i verden.

Men en del af Søren Bebes musik benyttes nu også til vejrtrækning- og afslapningsøvelser, og som det sidste nye har han holdt sit indtog i Hollywood.

- Ja, for snart et godt stykke tid siden blev jeg kontaktet af et selskab, der ville høre, om de måtte bruge min musik til en Hollywood-film, fortæller Søren Bebe.

- Det var OK, og så tænkte jeg ikke så meget mere over det. Faktisk havde jeg ikke hørt fra dem et stykke tid og forventede egentlig, at musikken var klippet ud af filmen. Men nej - pludselig kom beskeden om, at Jeg skulle se 'John Wick 3' med Keanu Reeves i hovedrollen. Det er en hæsblæsende actionfilm, men en af scenerne foregår et sted, hvor otte ballerinaer danser ballet til min musik. John Wick går derefter ind i et andet lokale, hvor musikken så kører videre som underlægning. I alt er der 56 sekunder. Det er jo meget sjovt - og måske noget, der kan udvikles. Faktisk er jeg for kort tid siden blevet kontaktet af nogen, der skal indspille en indisk balletfilm.

Men det er jazzen, der ligger Søren Bebes hjerte nærmest, og også på den front går han en travl fremtid i møde dels med trioen og dels i andre sammenhænge.

Blandt arrangementerne er der åbningskoncerten ved Sorø Sommer Jazz 2019 sammen med sangerinden Mette Juul. Det sker i Parnas Natur- og Aktivitetspark 21. juli fra klokken 10.30. Men sommeren byder blandt andet også på optrædener med Cæcilie Norby og Bobo Moreno ved Copenhagen Jazzfestival.

Sidstnævnte har Søren Bebe flere optrædener sammen med, og det har han også med Benjamin Koppel. Sammen med Benjamin Koppel, Kaya Brüel, Marie Carmen Koppel, Christina Boelskifte og Maria Montell fejrer han eksempelvis Aretha Franklin på Betty Nansen Teatret fredag den 12. juli - og 6. oktober har Koppel og Bebe allieret sig med Søren Sko, når det er Nat King Coles repertoire, der er i centrum i Vesthimmerlands Musikhus Alfa i Aars.

- Og det er jo ikke mindst det, det hele handler om. Jeg vil gerne ud at spille mange flere koncerter både i Danmark og internationalt, siger Søren Bebe, der dog også fortsat også vil være aktiv som komponist.

- I dag er jeg så priviligeret, at jeg kan leve 100 procent af musikken og koncentrere mig om den. Det er simpelthen bare så fedt.