Bankoteater fra flødeskumsfronten

Oplev - 04. december 2020 kl. 17:20 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen

Odsherred Teater tryller publikum 75 år tilbage tilbage i tiden til besættelsen i årets bankovarieté - en tid hvor der også var masser af restriktioner.

I årets bankovarieté, der aktuelt spiller på Odsherred Teater i Nykøbing Sjælland, med undertitlen »Jul på flødeskumsfronten« er teatersalen omdannet til en dansesalon fra 1940'erne, og tiden skruet tilbage til besættelsen, hvor landet (også) var i undtagelsestilstand.

En tid med forsamlingsforbud og mørk- lægningsgardiner, rationering og Kirsten Hüttemeiers spareopskrifter med måge og kanin. Men også tid til besøg i dansesaloner med swing-pjat. I bankovarietéen omsat til samfundssatire, sangnumre, lumre sketches og bizar humor.

Se mere på www.odsherredteater.dk - Det har været instruktørens ekstrajob at samle den her, fortæller Kasper Jacob Sejersen og fremviser et modelsamlesæt af den ikoniske, britiske Supermarine Spitfire-jager.

- Den flyver rundt i teatersalen i en snor, forklarer instruktøren.

Danmark blev af Adolf Hitler kaldt flødeskumsfronten, fordi forholdene var mildere for både den danske befolkning og de tyske soldater i mønsterprotektoratet Danmark, sammenlignet med de øvrige krigsfronter.

- Vores ramme er besættelsen, men der er så mange lighedstegn mellem besættelsestiden og coronatiden. Vi kan spejle vores tid i det - udgangsforbud, restriktioner, forsamlingsforbud. Vi har et nummer, der hedder »Morse-møder«, om problemerne med at morse under besættelsestiden - det får vi drejet over på coronatiden med ikke-fysiske møder over Zoom og Skype, hvor billederne hopper og fryser, siger instruktøren.

Nej til mørklægning - Vi har også et nummer med en kvinde, der ikke kan forstå, at det er nødvendigt at bruge mørklægningsgardiner. Der er jo ingen beviser for, at bombeflyverne flyver ind over hendes by; og hvor stor er sandsynligheden lige for, at de kaster en bombe over hendes hus, siger Kasper Jacob Sejersen.

I forestillingen spiller et lille-bitte radiostudie en central rolle. »On air« står der på et lysskiltet over studiet. Der er meget trangt, når skuespiller og tonemester skal mases sammen og arbejde på hørespil og radioudsendelser.

- Jeg glæder mig i denne Tid! Nu falder Julesneen hvid ...

Skuespilleren læser op af »Peters Jul«, mens den ekstremt entusiastiske tonemester hiver rekvisitter ind i den lille kasse, blandt andet en udstoppet gås i fuld størrelse.

- Det lille studie er bygget i plexiglas, så det giver referencer til vores coronatid med afskærmninger og afstand, siger instruktøren.

Sprængfarlig marcipan Blandt rekvisitterne er også et fad med marcipan-grise.

- Vi har jo modstandsfolk, som vil udføre et attentat mod besættelsesmagten, så de uddeler marcipangrise - marzipan-schwein - med plastisk sprængstof. Men det går ikke helt som planlagt, afslører Kasper Jacob Sejersen.

- Vi mangler mange ting, så sæt hjertet i swing, synger skuespillerne på den gamle Duke Ellington-sangen »It Don't Mean a Thing (If It Ain't Got That Swing)«. Alle varietéens sange er fra besættelsestiden - med nye tekster af Mei Oulund. Blandt andet en ny tekst til den tyske slager »Lili Marleen«, der under besættelsen blev sunget med en dansk nedsættende tekst om at hænge Göring, Goebbels, Hitler og von Ribbentrop - »...så bli'r de rent til grin - de fire nazisvin«.

Humøret får en gang lak Liva Weel-sangen »Jeg gi'r mit humør en gang lak« fra revykomedien »Dyveke« i Riddersalen på Frederiksberg i 1940, med sangtekst af Poul Henningsen, er brugt direkte.

- Teksten passer i vores coronatid med restriktioner og afsavn og en venten på foråret, siger instruktøren.

- Vist er der sorger nok, både i snes og skok, men vi har lov og le, der hvor vi sel' ka' se, at det kun er til gavn, med lidt humør, for et smil, det ve' man hva' er, lyder det blandt andet i sangen, der - efter instruktørens mening - også har visse MeToo-referencer.

Men trods strejf af seriøsitet i årets bankovarieté er der ikke mangel på latterpotentiale, lover instruktøren.

- Den er lige så skør, som den plejer at være - trods restriktionsemnet, fyldt med gak og løjer og masser af lir og sjov. Og så er der jo også, som der plejer at være, bankospil. Selvom vi er ramt af restriktioner her, så bliver der jo spillet banko, bare på en lidt anden måde og med coronasikret gaveuddeling, lover instruktøren.

Skuespiller Henrik Ipsen er et ikon som lummer bankoopråber i Odsherred Teaters bankovarieté, og han er tilbage dennegang forklædt som den trinde Werner Mager.

Ud over Henrik Ipsen medvirker skuespillerne Marie Mondrup og Mei Oulund, Mads Strandgaard er kapelmester, og Rebekka Bentzen har skabt scenografien.