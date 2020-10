Balancekunst skaber forundring

- Som voksen oplever vi, at alting allerede er set. Det er bare den samme frokost, bare den samme himmel, bare den samme partner. Når noget er bare det samme, holder vi op med at lægge mærke til det. På samme måde er Stonefulness bare sten, men stenenes usandsynlige balance slår sprækker i vores automatiserede blikke - og tænder den gnist af opmærksom forundring det kræver at se den almindelige magi. Den magi der allerede er overalt omkring os. Og verden vågner og ses påny. At tænde denne gnist er Stonefulness-missionen, udtaler Oliver Nani.