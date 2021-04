Se billedserie Det har været en nærmest historisk rolig sæsonåbning på Dyrehavsbakken. Direktør Ole Andersen glæder sig til, at vi alle sammen igen kan slippe morskaben løs - i sommervejr og uden coronarestriktioner. Her viser han Græshoppen, som er en af årets nyheder på Bakken, frem. Foto: Allan Nørregaard

Bakken håber på godt vejr og færre restriktioner

Oplev - 16. april 2021 kl. 07:15 Af Lars Jørgensen Kontakt redaktionen

Kort før påske åbnede Dyrehavsbakken endnu en gang for en sæson med fuld gang i forlystelser og boder. Som det er sket så mange gange gennem årene, siden markedsfolk og gøglere i 1583 for første gang indtog området og gjorde det til et yndet udflugtsmål. Men i 2021 er det alligevel anderledes.

Restauranterne har stadig lukket, Pjerrot må utålmodigt vente på at komme ud fra sit hus og hilse på de mange børn, der plejer at sidde på bænkene foran hans hoveddør og ved indgangene til Bakken, hvor gæster normalt kan gå uhindret igennem, skal de nu fremvise en negativ coronatest eller bevis for, at de enten er fuldt vaccineret eller har haft Covid-19. Alt sammen selvfølgelig for at leve op til myndighedernes udstukne restriktioner.

Dyrehavsbakken Dyrehavevej 62, 2930 Klampenborg

Sommersæsonen: 26. marts-12. september (lukket mandag-torsdag i perioden 6.-28. april samt mandag-torsdag i perioden 30. august-9. september)

Gæster over 15 år skal fremvise en negativ Covid-19-test ved indgangen – enten digitalt eller på papir.

Testen må højst være 72 timer gammel.

Man er undtaget fra reglerne, hvis man har været smittet og kan fremvise en positiv test, som er mellem 14 dage og 12 uger gammel.

Gæster, der er fuldt vaccineret, kan komme på Bakken uden en negativ test.

Læs mere på www.bakken.dk Dét, sammenholdt med at vinteren endnu ikke fuldstændigt har sluppet taget i os, har da også gjort sæsonåbningen til en fest på forholdsvist lavt blus.

- Det er gået ok, siden vi åbnede. Det har været pænt uden at være prangende, siger Ole Andersen, som i februar tiltrådte stillingen som direktør for Dyrehavsbakken. Inden da var han direktør for DanHostel og før det var han direktør for salg og marketing i Wonderful Copenhagen.

- Vi er meget vejrafhængige, så de her meget omskiftelige dage med regn og blæst har vi også kunnet mærke på antallet af gæster. Men vi ved selvfølgelig ikke, hvor mange der bliver væk på grund af vejret, og hvor mange der dropper at besøge os på grund af krav om coronatest og mundbind. Men man kan jo have en formodning om, at nogle af dem, der impulsivt beslutter sig for at tage på Dyrehavsbakken, lader være, fordi de først skal forbi et testcenter, siger han.

Nye adrenalinsus Indtil videre er restauranter og spillehaller på Dyrehavsbakken også lukket, og på regnvejrsdage må gæsterne altså foreløbig finde andre steder at søge ly. I skrivende stund må der åbnes for udendørs servering den 21. april og for indendørs servering den 6. maj.

- Det er selvfølgelig godt, at vi snart må åbne for restauranter og for sceneunderholdning. Men jeg må også sige, at de konkrete regler og restriktioner - for eksempel i forhold til afstand - kommer alt for sent. Vi ved endnu ikke under hvilke omstændigheder, vi kan åbne igen den 21. april, lyder det med et suk fra Ole Andersen, da OPLEV Sjælland taler med ham i begyndelsen af denne uge.

Til trods for restriktioner og drilagtigt forårsvejr er der nu stadig god grund til at aflægge Dyrehavsbakken et besøg. På forlystelsessiden blev parken sidste år beriget med den hæsblæsende SuperNova, og hen over vinteren er både Græshoppen og Tidsmaskinen kommet til, mens man har sagt farvel til den 48 år gamle forlystelse, Racing.

- Mange gæster har allerede prøvet Tidsmaskinen og Græshoppen og har været glade for det. Sidste år fik vi også SuperNova. Den er sammen med Græshoppen virkelig noget for dem, der kan lide fart og adrenalin, mens Tidsmaskinen er en forlystelse for hele familien. Den blev i øvrigt sidste år kåret til Europas bedste nye forlystelse (ved European Star Award, red.), siger Bakken-direktøren.

Håber på skandinavisk boble Det tyder på endnu en sommer, hvor turist- og oplevelsesindustrien er påvirket af den igangværende pandemi. Således også på Dyrehavsbakken, hvor sommeren 2020 gav ualmindeligt gode besøgstal.

- Sidste sommer var rigtig god for os, men der var der heller ikke så mange restriktioner. Mit håb er, at folk vænner sig til at blive testet et par gange om ugen - det skal man jo også i en masse andre sammenhænge - og at det derfor ikke bliver dét, der bliver udslagsgivende for, om man tager på Bakken eller ej, siger Ole Andersen og fortsætter:

- Det bliver nok endnu sæson, hvor danskerne bliver hjemme i sommerferien. Det kommer selvfølgelig os til gode. Men vi savner svenskerne. Jeg håber, at der bliver åbnet for, at de snart får lov til at rejse hertil igen. Jeg håber, at man snart kan lave en »skandinavisk boble«, så man igen kan rejse ind i nabolandet, siger han.

Selvom Ole Andersens første sæsonåbning som direktør for Dyrehavsbakken næppe kommer til at ligne de efterfølgende, er han ved godt mod. Det kan godt være, at det går langsommere, end nogle ønsker, men vi kan trods alt se frem til, at restriktionerne letter gradvist.

- Jeg håber, at danskerne er klar til at komme ud og more sig igen oven på en lang nedlukning. Jeg tror, at vi alle sammen savner lidt mere glæde og godt humør, siger han.

