Se billedserie Aiah Noack fra Naturplanteskolen gør en dyd ud af at knokle så lidt som muligt i haven, men til gengæld at være så nænsom som muligt overfor naturen. - Vi høstede over 1000 kartofler ved hjælp af denne metode sidste år og vi undgik helt kartoffelsygdomme, siger Aiah Noack og viser, hvordan kartoflerne vokser under halm. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Bæredygtig have: Bliv en del af grønjordshavefolket Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bæredygtig have: Bliv en del af grønjordshavefolket

Oplev - 15. maj 2021 kl. 07:30 Af Pernille Rohde Kontakt redaktionen

Selvom det stadig er køligt i vejret, da OPLEV Sjælland besøger Naturplanteskolen i Stærkende, ser vi en sommerfugl flyve rundt for at finde nektar. Aiah Noack, som er indehaver af planteskolen, smiler stort, for sommerfugle og andre insekter er nogle af dem, hun allerhelst vil se i den tilhørende have.

Der er nemlig ikke tale om en helt almindelig kommerciel planteskole.

- Vi er mest af alt en eksperimenterende have, der prøver forskellige metoder af indenfor bæredygtighed og håber på, at det virker, siger Aiah. Hun er hortonomuddannet og arvede den store ejendom efter sine forældre for 10 år siden.

- Min far havde en havemaskineforretning, og derfor var han jo nødt til at have flot græs. Det blev slået to gange om ugen og lignede et gulvtæppe, fortæller Aiah.

- Min far tilhørte det, jeg kalder sortjordshavefolket. I bedene var der helt sort jord uden ukrudt mellem planterne. Jeg tilhører grønjordshavefolket. Jeg har ikke nogle bare stykker jord, hvor ukrudtet kan vokse op. Jeg planter alt helt tæt, så det kun er de planter, jeg ønsker at have, der gror, siger Aiah Noack.

Nænsomhed er det nye ord Stort set alle de planter, der vokser i haven og sælges på planteskolen, er spiselige og gode for natur og insekter.

Rundvisninger på Naturplanteskolen Aiah Noack holder haverundvisninger, hvor hun fortæller om den bæredygtige måde at dyrke have på.

Det foregår

Pinselørdag samt Fars dag

Der er pizzabagning i det grønne efter rundvisningerne

Tilmelding og flere oplysninger på www.naturplanteskolen.dk Aiah Noack mener, vi har en særlig forpligtelse til at passe på naturen.

- Det er vigtigt at nye generationer finder nye bæredygtige måder at arbejde i haven på. Naturen er i knæ og vi skal redde det, vi kan. Derfor er nænsomhed det nye, store ord. Vi skal være nænsomme og fremme flere arter. Det gælder både planter, insekter og fugle. I min fars tid var der tre-fire forskellige fuglestemmer i haven. I dag har vi 19, deriblandt nattergale og ugler, fortæller Aiah.

Da Aiah arvede haven, var det første hun gjorde, at holde op med at slå græsset.

- Vi opdagede hurtigt, at en masse insekter begyndte at flyve rundt i græsset, da små blomster dukkede op, siger Aiah Noack og fortsætter:

- Vi skal have vendt holdningen, for ukrudtet må gerne være i haven. Faktisk er 90 procent af alt ukrudt spiseligt.

Der er dog en slags ukrudt, hun helst er fri for. Særligt skvalderkål, der med sit kraftige rodnet udrydder andre planter. Aiahs have er stort set fri for skvalderkål, fordi hun har været meget konsekvent i at få det væk. Der er dog nogle få småplanter.

- De små skud plukker jeg, for de kan spises, men derefter lægger jeg sort plast henover området, og det skal ligge i 14 måneder. Så lang tid tager det at slippe af med skvalderkålen, fortæller hun.

Brug masser af flis Flis er en vigtig ingrediens i den bæredygtige have.

- Jeg lægger flis ud mange steder. Blandt andet i kanten op til mine bede for at undgå ukrudt og græs. Med tiden bliver den helt sort og snasket og så kan den bruges i bedene mellem planterne, hvor den afgiver næring og holder på vandet. Ny flis giver ikke næring, så det er en god ide at lægge flisen på steder, hvor man går først, fortæller hun.

Aiah Noack har det princip, at man ikke skal bruge flere kræfter i haven end højst nødvendigt. Derfor udvikler hun nye måder at arbejde på.

En af dem handler om at dyrke kartofler på en nem og ukrudtsfri måde.

- Man lægger et stykke brunt pap på jorden og herpå placerer man sine læggekartofler. Over kartoflerne lægger man et godt lag halm. Halmen gøder og holder på varmen og pappet forhindrer, at der gror ukrudt op om kartoflerne, siger Aiah og viser et lille kartoffelbed, hvor kartoflerne ligger under halm og netop er begyndt at spire. Under pappet, som langsomt går i opløsning, er regnormene gået i gang med at bearbejde den fugtige jord.

Havens egen gødning Mange haveejere bruger tid i det tidlige forår på at køre visne blade og nedfaldne grene på genbrugspladsen. Men det er synd og skam, for de døde plantedele kan bruges. Grenene kan omdannes til flis og bladene kan enten komposteres eller bruges som nærende bunddække.

Genbrug af plantedele gør det muligt ikke at bruge ret meget gødning.

- Enkelte steder, for eksempel i grønsagsbede, kan det dog være en god idé at tilføre lidt gødning og jeg bruger som regel hestemøg, siger Aiah Noack.

Fem bæredygtige havetips Plant tæt, så undgår du ukrudt.

Brug flis mellem planterne og i bede. Det forhindrer ukrudtet i at gro op og er nærende.

Dyrk kartofler ved at lægge dem på pap og dække med halm.

Skvalderkål kan fjernes ved at dække jorden med sort plast i 14 måneder

Indret et vildt hjørne, så får du flere insekter og fugle i haven

Kilde: Aiah Noack, Naturplanteskolen i Stærkende I et hjørne af haven har Aiah Noack fået bygget et 'kålslot', hvor kålstokkene står side om side.

- Det er flerårig kål, jeg dyrker. Det er forfædrene til grønkålen, siger Aiah og fortæller, at hun arbejder meget med at dyrke flerårige grønsager.

- I mange år var det kun peberrod, skorzonerrod og nogle få andre flerårige grønsager her i landet. Men det er ved at ændre sig, siger Aiah,

I løbet af sommeren udkommer hendes anden bog, der netop handler om de flerårige grønsager, som hun mener, vi bør få flere af i vores haver.

Halvdelen af den meget store grund Aiah Noack har arvet fra sin far, står helt uberørt og det er en del af hendes strategi.

- Det er den vilde zone, hvor dyr og planter har deres egen dagsorden. Jeg vil anbefale alle at have et vildt hjørne i haven. Det giver mulighed for uberørt plante- og dyreliv, siger Aiah Noack.

Interessen for at omlægge haven på en bæredygtig måde er stor og derfor holder Aiah Noack kurser og foredrag på Naturplanteskolen. Hun tager også ud og rådgiver havefolk om, hvad de kan gøre.

Hendes have, der ligger i forbindelse med Naturplanteskolen er også åben for besøg. Adressen er Stærkendevej 177, 2640 Hedehusene.