B&W Live er Haslevs nye spillested

- Vi er kommet godt fra start, men det vil være endnu sjovere, når der kommer 150 mere til vores koncerter. Vi skal lige lære folk i Haslev om omegn, at man igen kan få en god musikoplevelse her året rundt. Der kommer garanteret også gæster fra Køge, Ringsted og Næstved, når vi får nogle større navne på scenen, siger Henrik Holmgaard, der er musikbooker på B&W Live.

- Den donation har blåstemplet os og styrker os som spillested. Corona lagde os ned, da vi skulle åbne, og Haslev har kulturelt været en sovende by. Men det laver vi om på nu. Jeg er sikker på, at vi kan sælge billetter. Der er en kæmpe opbakning fra alle vores frivillige, som har hjertet med sig hele vejen. De bands vi har haft i Tak Rock igennem Royal Unibrew har været meget glade for at spille her, og der vil med tiden komme flere til vores arrangementer, forventer Morten Lundhøj, der er formand for B&W Live.