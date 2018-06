Se billedserie Der er masser af olympisk historie i Roskilde. Den nu afdøde Tage Henriksen her på billedet var med til at vinde OL-guld i London i 1948 i to?er med styrmand i en båd, der udelukkede bestod af roere fra Roskilde Roklub. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Atleter samles til Olympiske Dage - mød både bolsjedrenge og guldfirer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Atleter samles til Olympiske Dage - mød både bolsjedrenge og guldfirer

Oplev - 08. juni 2018 kl. 10:09 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Poul Erik Højer rev sin trøje i stykker. Anja Andersen missede straffekastet, bokse-Brian vrikkede med numsen, og Pernille Blume overraskede alt og alle. Hører du til dem, som elsker sport højt og de olympiske lege endnu mere, så skal du forbi Roskilde Havn lørdag den 23. juni.

Den dag vil havnen være fyldt med tidligere olympiske deltagere, når Olympisk Klub Danmark arrangerer de olympiske dage. Der vil både være deltagere fra diverse guldfirere og det meste af Bolsje-drengene, Eva Fjellerup og mange andre.

Hele norden kommer - Vi regner med at have tidligere olympiske deltagere med fra alle de nordiske lande. I Norge og Sverige kan man kun være medlem af Olympisk Klub, hvis man har vundet guld, så det bliver interessant at se, hvem som kommer, siger arrangør Rene Nielsen, næstformand i Olympisk Klub.

Rene Nielsen har selv flere medaljer fra de paralympiske lege.

Sikkert er det, at Sverige stiller med Pernilla Wiberg som en af deres repræsentanter. Hun vandt guld i både Albertville og Lillehammer, og i dag er hun medlem af IOC's bestyrelse.

OL hele dagen på havnen På havnen vil man støde på olympiske arrangementer, ligegyldig hvilken vej man kommer ind. Der vil være roning, bordtennis, laserskydning, håndboldkaravane og kørestolsbasket.

- For os handler det om at udbrede kendskabet til det fantastiske fællesskab, som det at deltage i et OL er, siger Rene Nielsen og fortsætter:

- Fra 11 til 16 vil man kunne opleve de tidligere OL-deltagere i aktion. For eksempel har Bolsjedrengene specifikt ytret ønske om at spille kørestolsbasket mod guldfireren, siger René Nielsen.

Dyst mod OL-deltagere Og fællesskab bliver der, for folk på havnen får mulighed for at dyste med og mod de tidligere olympiske deltagere.

- Det kan man over hele dagen, så der bliver en masse sjov og lir, siger han.

Klokken 11 stiller repræsentanter fra Roskilde Byråd op til ergometer-roning mod et blandt hold fra guldfireren. Klokken 12 begynder lazerskydning med Eva Fjellerup og klokken 13 tager bordtennis over, hvor Allan Bentsen står for at finde en stjerne til arrangementet. Klokken 14 er der håndboldkaravane, og det forlyder, at Roskilde Håndbold prøver at få Kristina »Mulle« Kristiansen og Morten Olsen til at stille op.

Klokken 14.45 vil der så være gang i kørestolsbasket, hvor Bolsjedrenge fra 1984 med Per Skaarup, Keld Nielsen, Michael Fenger, Carsten Haurum, Klaus Sletting Jensen, Jens Erik Roepstorff og Leif Mikkelsen, deltager.

Børn og ægte OL-fakkel En anden begivenhed på dagen bliver et fakkelløb gennem byen. Faklen er en ægte olympisk fakkel brugt ved legene i Pyong Chang.

Faklen bliver sejlet til Roskilde med Havhingsten. Den ankommer på havnen mellem kl. 19 og 20. Her bliver faklen overdraget til en tidligere olympisk deltager med rødder i Roskilde. Vedkommende er aftenen i forvejen blevet kåret til at have ydet Roskildes største olympiske præstation gennem tiderne. Faklen løbes til Vikingeskibsmuseet ved vikingeskibshallen, hvor fakkelløbet vil begynde. Herefter vil faklen blive løbet rundt i Roskilde af en tidligere OL-deltager og børn fra Roskildes idrætsklubber.

- Den ender så i Byparken, hvor ilden skal tænde de fakler, som byens børn skal tænde sankthansbålet med samme aften. Den 23. er jo sankthansaften, siger René Nielsen.

Her kan du se faklen Vil man se fakkel-løbet så går starten klokken 20.15 ved Vikingeskibsmuseet, og faklen skal ankomme i Byparken en time senere. Vil man heppe, så løbes faklen blandt andet forbi amfiteateret i Folkeparken eller ned over sletten mellem Roskilde Domkirke og Byparken.

Hvorfor olympiske dage I 2019 skal Olympiske Dage til Herning, året efter til København, og derefter har arrangørerne en drøm om at brede det ud til hele Europa.

- Den olympiske historie er en fantastisk historie. Man slutter aldrig med at være olympisk, og vi vil gerne skabe mulighed for at europæiske unge kan møde de tidligere atleter og høre om deres oplevelser af at være til OL, siger René Nielsen.

Arrangementet hedder Olympiske Dage, fordi der om fredagen er tre arrangementer, som ikke har offentlig deltagelse. Roskildes nuværende olympiske håb afslutter deres masterclass, hvor de coaches af tidligere OL-deltagere. 380 af kommunens 6. klasser skal dyste i olympiske discipliner i Roskildehallerne, coachet af tidligere OL-deltagere, og fredag aften er der middag i Roskilde Roklub for atleter, nuværende olympiske håb og andre notabiliteter. Her løftes også sløret for, hvem folk har kåret til at være Roskildes største olympiske præstation nogensinde, en afstemning man kan være med i på sn.dk/roskilde.