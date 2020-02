Se billedserie Leder af Rønnebæksholm, Lotte Juul Petersen (tv.) og kurator Vibeke Kelding Hansen ved ?Aom Aom, your body in my room - Study of the hippocampus?.

Send til din ven. X Artiklen: Astrid Holm & Co. kæmpede de første kampe Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Astrid Holm & Co. kæmpede de første kampe

Oplev - 16. februar 2020 kl. 16:35 Af Lars Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den danske kunstverden er stadig ikke lige for alle i forhold til køn, etnicitet og baggrund. Dét er udgangspunktet for en ny udstilling på Rønnebæksholm, hvor samtidskunstnere mødes med nogle af de første, der tog kampen op.

Håndværkerne er i fuld gang, og der hersker en både god og hektisk stemning på Rønnebæksholm, som vi besøger få dage før åbningen af 'Astrid Holm & Co.'.

Her vil publikum se et møde mellem værker af Astrid Holm (1876-1937), nogle af hendes kvindelige kunstnerkolleger fra starten af 1900-tallet og fem samtidskunstnere, som trækker tråde op gennem mere end et århundrede, hvor kunstverdenen har været domineret af mænd. En del af udstillingen har tidligere været vist på Øregaard Museum, ligesom kunsthistoriker Hanne Abildgaard i samme forbindelse har udgivet en bog om Astrid Holm og hendes plads i kunsthistorien.

- Astrid Holm bliver først i 1990'erne erhvervet til samlinger af Statens Museum for Kunst og Fuglsang. Så det er sent, hun er kommet ind i de danske samlinger. Det er faktisk i 70 år, at der ikke har været fokus på Astrid Holm. Selvom hun havde en god position i sin samtid og var utrolig progressiv på uddannelsesmuligheder for både mænd og kvinder, siger Vibeke Kelding Hansen, som er kurator på udstillingen.

Holdt ude Ud over Astrid Holm præsenterer udstillingen værker af Ebba Carstensen, islandske Júlíana Sveinsdóttir og svenske Vera Nilsson, der alle levede samtidig - og var gode venner - med Astrid Holm.

- Hun ender med at være leder af både Croquisskolen og Væveskolen, hvilket betyder, at hun har nogle tunge sæsoner, hvor hun bruger al sin energi der. Så der falder hendes produktion. Samtidig dør hun ret ung. Så af mange grunde bliver hendes produktion ramt. Problematikken er også, at hun ikke får lov til at komme med på de sammenslutninger, der eksisterer eller får lov til at komme med i fællesskaberne - blandt andet udelukkes hun fra Grønningen, fortæller Vibeke Kelding Hansen.

Om Astrid Holm & Co.: 8. februar - 14. juni 2020 på Rønnebæksholm i Næstved.

Værker af Astrid Holm, Ebba Carstensen, Júlíana Sveinsdottír og Vera Nilsson. Desuden bidrag fra nutidskunstnerne Augusta Atla, Åsa Cederqvist, Jeannette Ehlers, Helen Nymann og Mette Winckelmann.

Læs mere på www.roennebaeksholm.dk.

Astrid Holm (1876-1937) var en betydningsfuld skikkelse i det danske kunstmiljø i 1910’erne og 1920’erne, men gik i glemmebogen efter sin død.

Hun var i 1910, som den eneste af to danskere, elev hos Henri Matisse i Paris.

Stod i1921 for etableringen af uddannelsen i gobelinvævning på Det Kongelige Danske Kunstakademi.

Leder af Kunstnernes Statsunderstøttede Croquisskole.

Foruden maleri og vævning beskæftigede hun sig med keramik. Lotte Juul Petersen, der er leder af Rønnebæksholm, kan godt se lighederne mellem Astrid Holm og nutidige kvindelige kunstnere:

- Vi er en kunsthal - ikke et museum - og blev nødt til at lave et spor, der gik op til i dag. Derfor inviterede vi nogle kunstnere ind, der netop er interesserede i historikken. De strukturer fra dengang er jo blevet gentaget op gennem tiden, så det var vigtigt at få nogle ind, som forholder sig kreativt til problemstillingen.

Vi går ind i udstillingen, hvor de gamle værker suppleres af værker fra nutidige kunstnere. Blandt andet har Mette Winckelmann lavet et selvportræt, som hænger side om side med et ditto af Ebba Carstensen.

I et andet rum hænger et stort skulpturlignende aggregat ned fra en wire i loftet og drejer stille og roligt rundt.

- 'Aom Aom, your body in my room - Study of the hippocampus' er et værk af Helene Nymann. Hun har blandt andet arbejdet sammen med Ólafur Eliasson. Det er en undersøgelse af vores hukommelsesrum. Værket er en meget forstørret del af vores hippocampus i hjernen, som er det rum, hvor man husker, og hvor man har sin rummelige hukommelse og sin langtidshukommelse. Det var derfor oplagt at trække hende med ind i udstillingen og spørge: Hvad er det, vi husker? Og hvordan gentager vi historien?, siger Vibeke Kelding Hansen.

- Det er også for at bringe noget krop ind i det. Så det hele ikke bliver todimensionelt. Man kan ikke undgå at finde den fascinerende, og folk har også lyst til at røre ved den, smiler Lotte Juul Petersen.

Ikke klar til Ebba I et andet rum kan man blandt andet se Jeannette Ehlers videoværk 'Black is a beautiful word'. Hendes far er fra Trinidad, værket befinder sig side om side med Astrid Holms maleri 'Rose dækker bord', som hun malede, da hun besøgte De Dansk-Vestindiske Øer i 1914.

- I rummet her har vi også Ebba Carstensens 'Eros og Aphrodite', som jeg personlig synes er meget flot - og her har de også referencer til mørkere personer. Ebba Carstensen blev afvist mange steder og fik en del kritik - dels for at male Afrodite sort, dels for sin meget kubistiske stil, som omverdenen slet ikke var klar til på det tidspunkt, siger Lotte Juul Petersen.

Og sådan kan man gå gennem udstillingen og fundere over dengang og nu. Det giver rigtig god mening at fokusere på, hvordan værker udvælges og bliver en del af en kunstnerisk kanon. Astrid Holm og hendes samtidige tog uden tvivl nogle modige valg, som de måtte kæmpe hårdt for at stå fast på. Siden blev flere af kvinderne nærmest skrevet ud af kunsthistorien, da det op gennem 1900-tallet i overvejende grad var værker af mænd, man kunne se på udstillinger rundt omkring i landet.

Tingenes tilstand er heldigvis blevet bedre i dag, men der er stadig et godt stykke vej til målet, mener Augusta Atla, der er en af de nutidige kunstnere, som indgår i udstillingen. Vi får lov til at forstyrre hende midt i monteringen af de i alt fire værker, hun har med på Rønnebæksholm.

- Jeg mærker stadig, at der er en begrænsning for kvinder. Det er altid de samme slagere, man hører, når der er store udstillinger. Tag bare et sted som Copenhagen Contemporary; enten er det internationale navne eller også er det mænd. Så har Christian Lemmerz lavet en stor udstilling, og i øjeblikket er det Ebbe Stub Wittrup. Jeg synes desværre, at samtidsscenen ikke gør det helt godt nok, siger hun.

- Jo ældre jeg bliver, jo mere bliver det statueret. Man kan se på dem, der har stor succes. Hvem har vi, der svarer til Tal R eller Bjørn Nørgaard, der er kvinder?, spørger Augusta Atla.

Tre af hendes værker kommer i udstillingsperioden til at stå uden for Rønnebæksholm - blandt andet som et symbol på at blive holdt uden for de fine museumsgulve.

- Det er både lidt ærgerligt, at der findes sådan en udstilling, men også virkelig vigtig, at den er her, siger Augusta Atla.