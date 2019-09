Foto: Robin Skjoldborg

Anders 'Anden' Matthesen - Anden bringer ud

13. september 2019

Hej Anders - hvad er det for et show, du gæster de danske byer med?

- Det er jo et show, jeg startede op tilbage i december måned. Inden jeg egentlig tog afsted på turné, havde jeg nogle aftener ude i Cirkusrevyens telt på Bakken, hvor jeg prøvede en del ting og sager af, blandt andet fra mit jubilæumsshow. De brudstykker er røget helt ud, for jeg har en regel om, at har jeg først udgivet en joke, så er den død.

Hvad handler det om?



- Fra at være blandede bolsjer er det efterhånden blevet et rigtigt tight og klassisk standup-show om forskellige emner. Der er ingen handling eller rød tråd, hvor det hele skal gå op i slutningen, men det tager meget udgangspunkt i der, hvor jeg er i livet. At være far til nogle unger og skulle fejre jul med Disney Sjov og flæskesteg, ja, og derfra stort set alle forventningerne til den moderne verden, vi lever i.

Hvorfor er der ikke nogen handling i det?

Anders ’Anden’ Matthesen - Anden bringer ud 16. september: MantziusLive, Birkerød

17. september: Roskilde Kongrescenter, Roskilde

18. september: Støberihallen, Hillerød

19. september: Galaksen, Værløse

21. september: Vestbad, Brøndby

8. oktober: Baltoppen, Ballerup

11. oktober: Stars, Vordingborg

19. oktober: Falkoner Salen, København

8. november: Teaterbygningen, Køge

13. november: Gribskovsalen, Helsinge

21. november: Ringsted Kongrescenter, Ringsted - Ja, showet har en sådan lidt tilfældig charme over sig, ligesom når man ser et band jamme og helstøbt musik vokser ud af klimperiet. Det handler om at levere nogle fede numre, men sammenhængen er mere løs, og det bilder jeg mig også ind, at folk har savnet. Tilbagemeldingen lyder i hvert fald, at det er dejligt med noget klassisk standup uden så meget pis.

Hvordan adskiller det sig fra andet, du har lavet?

- Når man ser på mine allerførste shows tilbage i 90'erne, så har det en helt anden flavour, men tager man for eksempel »Anden på coke« (2006, red.) gik der mere sladder og flere rygter omkring min person. Jeg tænker, at komikken i dag bliver leveret bedre end nogensinde før.

Varierer du showet gang for gang?

- Jeg prøver hele tiden at forny det, men nu har jeg turneret et halvt år, så der bliver flere og flere faste ruter, jeg tager med showet. Har man set samme show i januar måned, vil det måske virke helt nyt, men med enkelte gengangere. Det kommer også meget an på stemningen blandt publikum, men de må heller ikke blive snydt for de gode jokes, bare fordi jeg får lyst til at improvisere. Min mor har set det 10 gange, og hvis jeg for eksempel ikke laver »svenskerguiden«, bliver hun sgu skuffet.