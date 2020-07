Se billedserie Daniel Firmans »Nasutamanus« er et af spektakulære værker i udstillingen »Dyr i Kunsten«, som i øjeblikket kan ses på ARKEN i Ishøj. Pr-foto

Alvoren står på spring bag nuttetheden

Oplev - 18. juli 2020 kl. 08:00 Af Lars Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den yngste museumsgæst på ARKEN i Ishøj denne formiddag er omkring fire år gammel, den ældste i hvert fald 10 år over pensionsalderen. Hos begge kan man se store smil, når de står foran de udstillede kattefigurer, der har tøj på. Man mere end aner en begejstring over elefanten, som hænger i snablen med hovedet nedad. Og væmmelsen er tydelig i ansigterne, når de finder ud af, at Damien Hirsts værk, Carcinoma, består af harpiks og tusindvis af døde fluer.

Vi har sat Gry Hedin, museumsinspektør på ARKEN, stævne for at tage en tur rundt i udstillingen. Vi begynder i det aflange rum, hvor Paola Pivis fjerklædte og neonfarvede isbjørne holder til i udstillingen »We Are The Alaskan Tourists«, som både fungerer som seperat udstilling, men også spiller sammen med »Dyr i Kunsten«.

Dyr i Kunsten 26. maj 2020 - 10. januar 2021

På ARKEN, Skovvej 100, 2635 Ishøj

Familieomvisning lørdage og søndage kl. 13

Offentlige omvisninger søndage kl. 14 og onsdage kl. 19

Læs mere på Arkens hjemmeside. - Det er en enorm festlig udstilling, men den har også en alvorlig undertone omkring klimaforandringer. Hvad skal de her isbjørne gøre? Skal de emigrere eller udvikle fjer for at overleve? Kigger man på værkernes titler, er det blandt hendes søn, der har fundet på dem. Så der er noget leg og noget fjollet over det. Det gælder i øvrigt også for »Dyr i Kunsten«, siger Gry Hedin og fortsætter:

- Man kunne sagtens have valgt et helt kritisk blik med døde svinekroppe og så videre. I stedet har vi prøvet at komme folk mere i møde på vores forhold til dyr; både det nuttede, men samtidig give det lidt brod med for eksempel rotter og fluer - som jo også er tæt på mennesker, siger hun.

Ved indgangen til »Dyr i Kunsten« hænger en udstoppet hest ned fra loftet. Det lyder voldsomt, virker faktisk hverken makabert eller ulækkert.

- Den er lavet af Maurizio Cattelan, en italiensk kunstner, der blev kendt for sit guldtoilet, der blev stjålet og aldrig fundet igen. Reaktionerne på hesten har ikke været så voldsomme. Vi tænkte ellers, da vi hængte den op, at det ser ud som om, at den hænger i et slagtehus. Den rejser nogle spørgsmål, både om hvordan vi behandler dyr, men også om hvilke dyr vi vælger at udstoppe, siger Gry Hedin.

Menneskeliggørelse På væggen i det første rum hænger blandt andet billeder af katte, som Martin Eder står bag. Han er gået helt amok i Photoshop og har - nærmest til det groteske niveau - sat turbo på »nuttetheds-faktorerne«; øjnene er blevet større og klarere og pelsen virker ualmindelig blød.

På modsatte side hænger billeder af kunstneren William Wegmans to hunde, for hvem det efterhånden er blevet dagligdag at få tøj på og stille sig op til fotografering.

- Kunstneren har et nærmest kollegialt forhold til disse hunde. Det er virkelig cover-hunde, og så er det nogle meget lækre billeder i forhold til farver, lys og komposition, siger museumsinspektøren om billederne, som nærmest ligner forsider af glitrede magasiner.

Vi kommer også forbi grisen, som bevæger sig, når tilstrækkelig mange er gået rundt om den. Den er på én gang naturtro og lidt tegneserieagtig i proportionerne.

- Det er et af dyr, vi er tættest på rent genetisk. Så det er sjovt, at det er et dyr vi i så høj grad spiser og som samtidig på længere sigt måske skal gro vores organer, smiler Gry Hedin, inden vi fortsætter forbi skærmen, hvor et sammenklip af videoer med katte på et klaver og en af Arnold Schönbergs 12 toner-sonater udgør værket.

I det hele taget er der masser at fordybe sig i og lade sig forundre over i udstillingen, som sluttes flot af med det store videoværk, »Play Dead; Real Time (this way, that way, the other way) af Douglas Gordon.

- Modtagelsen har været super god. Udstillingen er enormt velbesøgt, og vi kan nærmest ikke mærke, at der har været corona. Det hænger nok også sammen med, at vi har en udstilling, som appellerer meget til børnefamilier - som jo næsten alle sammen er hjemme denne sommer, siger Gry Hedin.