Alt udsolgt til benhårdt motionsløb på kanten af Sjælland

16. marts 2018

Den 7. april bliver der løbet langs stranden, i bakkerne og i skovene på Røsnæs ved Kalundborg, når der for andet år i træk holdes Røsnæs Trail. Alle 550 billetter til det populære terrænløb er allerede udsolgt.

Sidste år i slutningen af marts blev derfor første gang nogensinde arrangeret Røsnæs Trail på halvøen Røsnæs nordvest for Kalundborg. Løbet var et næsten 30 kilometer langt terrænløb rundt langs skov og strand på halvøen og blev en bragende succes med 350 deltagere. Årets udgave af Røsnæs Trail den 7. april tegner til at blive endnu større. Alle 550 billetter til løbet er således allerede udsolgt.

- Ideen er blevet rigtig godt modtaget, og hvor det sidste år især var de udenbys løbere, som dominerede, så er de lokale løbere i år også talstærkt repræsenteret, fortæller Steen Walter, der er arrangør af Røsnæs Trail og selv kommer fra Kalundborg.

Afvekslende terræn

Ideen om et motionsløb på hjemstavnen var noget som Steen Walter i lang tid havde gået og puslet med sammen med en kammerat fra Kalundborg.

- Vi syntes, at det var oplagt med et terrænløb på Røsnæs. Der er både en fantastisk natur og nogle meget spændende løbespor på skråningerne langs vandet. Terrænet er meget afvekslende. Under ruten løber man både i bakkede morænelandskaber, i skoven og på stranden. Man kan løbe helt ude i vandkanten, hvis man har lyst, fortæller Steen Walter.

I år har arrangørerne fået tilladelse af Skov- og Naturstyrelsen til at gennemføre et løb med op til 550 deltagere. Alle pladser er udsolgt. - Omgivelserne på Røsnæs er meget flotte, men man skal ikke lade sig snyde af den flotte natur. Røsnæs Trail er et benhårdt løb, fortæller Steen Walter, der selv er eliteløber og dansk mester fire år i træk fra 2004 til 2007 og igen i 2009.

- Det går konstant op og ned ad bakke, og de løbere som gennemfører den lange rute, skal undervejs op ad 700 højdemeter. Der er nogle meget heftige stigninger undervejs. Sidste år var vores bedste tid på den lange rute to timer og ti minutter, men det var også en erfaren løber, som plejer at gennemføre en maraton på 2 timer og 35 minutter, siger Steen Walter.

I år er der også tænkt på de helt unge motionister.

- Vi har arrangeret en børnerute på halvanden kilometer. Derudover bliver der opstillet en hoppeborg og lavet en fodboldbane til børnene. Vi vil gerne gøre det til et arrangement, hvor hele familien kan være med, siger Steen Walter.

Steen Walter så gerne, at Røsnæs Trail blev en årligt tilbagevendende tradition.

- Det er ikke kun op til os. Vi skal have tilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen, og vi skal samarbejde med en række lodsejere, men vi har rigtig god opbakning, så jeg håber meget, at Røsnæs Trail vil vende tilbage år efter år, siger han.