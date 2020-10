Værket »En udstilling« skabt til en udstilling på Tranegården i 1976. I sin notebog skrev Albert Mertz: »På Tranegården kunne man også basere hele udstillingen på selve dette: At udstille på Tranegården«. Værket har fået sit eget rum på Sorø Kunstmuseum, og når den besøgende - her museumsinspektør Helle Brøns - træder ind i rummet, ser hun sig selv se på udstillingen, som viser en udstilling.

Albert Mertz tog livtag med det kunstneriske udtryk

Kan et maleri hænge på væggen og fortsætte ud på gulvet? Kan en opsprættet papkasse være kunst? Kan et bemalet fjernsyn? Er det tilstrækkeligt kun at bruge farverne rød og blå?