Affaldstekstiler og -glas bliver til kunst

Sidste år var Hytte 68 på Holmegaard Værk fyldt med Maria Dubins store, blomstrende lærreder i udstillingen Take a Walk in the Park. Et år er gået, og vi er blevet en udviklingshistorie rigere. De værker, som Maria Dubin nu viser på Holmegaard Værk hen over sommeren, er udtryk for et rum, hvor kunst og videnskab går i dialog. Sammen med Lene Lange, professor i bioteknologi ved DTU (f), dr.scient. har Maria Dubin udviklet en række helt nye værker, der tager udgangspunkt i genbrug af affaldstekstiler.