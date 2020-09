For niende gang afvikler Tuse Næs ved Holbæk sin æblefestival. Tommy Flugt, Alice Faber og Anni Frydenlund Svendsen er med i arbejdsgruppen bag Tuse Næs Æblefestival og har været med til at planlægge årets coronaramte æblefestival.

Æblerne fejres

Ud over æbler i mange afskygninger giver festivalen næsboerne mulighed for at præsentere noget af det, som de har at byde på.