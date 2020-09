Det var Tommy Flugt, som tilbage i 2011 fik ideen til den første æblefestival på Tuse Næs. Siden har festivalen vokset sig stor og stærk. Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Æblefestival har groet sig stor Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Æblefestival har groet sig stor

Oplev - 25. september 2020 kl. 17:30 Af Palle Mogensen Kontakt redaktionen

Det begyndte med stort set ingenting og har udviklet sig til en årlig begivenhed, som samler Tuse Næs-boerne og gæster udefra.

Læs også: Æblerne fejres

Tuse Næs Æblefestival bliver arrangeret af foreningen Turlandet Tuse Næs, og det var bestyrelsesmedlem Tommy Flugt, som oprindelig fik ideen.

- Det begyndte i 2011, hvor jeg fik en ide til noget, som Tuse Næs kunne samles om. Inspireret af Kertemindes Kirsebærfestival foreslog jeg, at vi lavede en æblefestival. Det var der straks opbakning til i bestyrelsen i og med, at vi har to store æbleplantager på Tuse Næs, fortæller han.

Den allerførste æblefestival blev åbnet i silende regn, men blev alligevel vel besøgt, da regnen blev afløst af solskin.

- Jeg er overordentlig tilfreds med og overrasket over, at så mange fandt frem til os, selv om vi stort set kun har markedsført os via mund-til-mund metoden, fortalte et andet bestyrelsesmedlem, Alice Faber, dengang.

Succesen var hjemme, så der blev hurtigt planlagt en ny allerede året efter, og siden er der kommet flere og flere virksomheder og foreninger med.

- De er ligesom kernerne i et æble, fortæller Tommy Flugt.

Den første æblefestival blev holdt for stort set ingen penge, men undervejs har Turlandet Tuse Næs fået del i LAG-midlerne til at holde festival for.

- Det var også meningen, at årets æblefestival skulle være mere omfattende end sidste år, men det satte coronaen en stopper for. Men hellere en skrabet udgave end slet ingen æblefestival, fortæller Tommy Flugt.