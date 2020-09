Se billedserie Thomas Mørk, her i selskab med revyleder Jesper Søgaard, som ikke rigtig har lært at håndtere håndsprit korrekt, fortæller, at han var en smule nervøs, inden prøverne gik i gang: - Jeg har kun lavet småting det seneste halve år, siden coronaen ramte, så kan man overhovedet huske, hvordan man gør?

Send til din ven. X Artiklen: Årets eneste revy på Sjælland: - Vi skal fandme vise flaget Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Årets eneste revy på Sjælland: - Vi skal fandme vise flaget

Oplev - 11. september 2020 kl. 09:40 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Coronaen har lagt revybranchen ned, men i Menstrup har man insisteret på at gennemføre. Deraf følger et vist ansvar, mener et af hovednavnene, Thomas Mørk.

- Uden at lyde højttravende, så kan man ikke lade være med at føle et vist ansvar, når nu vi har fået lov og andre ikke har. Vi vil vise revyen fra dens bedste side og nødigt stå og være et uheldigt visitkort for hele revybranchen. Vi skal fandme vise flaget.

Ordene kommer fra Thomas Mørk, en af de fem medvirkende i årets udgave af Menstrup Revyen, der spiller på Menstrup Kro. Det er, som den kendte skuespiller er inde på, sammen med Harmoniens Revyperler på Stevns, den eneste revy i 2020 på hele Sjælland.

- Vi snakker ikke om det dagligt, men vi har da talt om det. Det er ikke et dårligt pres, men det er vigtigt for os at sende et budskab om, at revyen lever i bedste velgående, tilføjer han.

Imponerende arbejde Thomas Mørk var også med på holdet i Menstrup for seks år siden, og han er glad for at være tilbage - og ikke kun fordi det er årets eneste mulighed for at stå på revyscenen.

- Menstrup Revyen er en revy i udvikling. Man har virkelig været insisterende på, at man ville have sin egen revy hernede, og den ambition skinner igennem. De mener det alvorligt. Det er imponerende, for det er ikke bare lige sådan at starte en revy op, der kan måle sig med de etablerede, siger han.

En musikalsk revy En del af kreditten må tilskrives Jesper Søgaard, der for sjette år i træk er kunstnerisk leder på revyen, som han også selv medvirker i. Han beskriver den således:

Fakta om Menstrup Revyen: Medvirkende: Thomas Mørk, Mette Ladekarl, Jesper Søgaard, Ann Hjort og Jens Hauvgaard Jepsen.

Premiere: 11. september (udsolgt)

Øvrige spilledage: Hver fredag og lørdag, samt udvalgte torsdage og søndage, frem til fredag den 13. november

Hotel Menstrup Kro, Menstrup Bygade 29, 4700 Næstved - Det er en utroligt musikalsk revy. Musikken er enormt vigtig, og det har vi de seneste år gået meget op. Vi tør lave popnumre, og vi bruger meget tid på det. Vi har alt med fra helt under bæltestedet til de rørende viser. Samtidig prøver vi at gøre revyformen lidt friskere, uden at tage grundformen ud - der er stadig en åbnings- og en afslutningssang, men vi har twistet det hele en smule.

- Selvfølgelig kommer vi heller ikke uden om corona. Det kan folk relatere til, og det skal med, men det bliver bestemt ikke en coronarevy. Der er også plads til alt muligt andet.

Tryghed er vigtigt Jesper Søgaard lægger især vægt på, at publikum skal føle sig trygge, når de gæster Menstrup og »Ren Revy«, som er titlen på årets udgave. Oprindeligt var det en henvisning til den grønne bølge, men nu har navnet fået en helt anden betydning.

- Menstrup Kro har hele sommeren håndteret 140 til 150 mennesker dagligt, så vi føler, at vi er helt on top. Normalt har vi plads til 300 publikummer, men i år kan der højst være 200 i salen, så alle kan holde sikker afstand, forklarer Jesper Søgaard, der også kan notere sig, at pandemien har haft en indvirkning på billetsalget:

- Da andenbølgen ramte, kunne vi mærke det på billetsalget, men nu er det gudskelov rigtig godt i gang igen. Vi har solgt rimelig godt, og vi kan gennemføre alle forestillinger. Jeg tror også, at vores billetsalg bliver sent i år, forstået på den måde, at folk har svært ved at kigge langt ud i fremtiden og i stedet køber i sidste øjeblik.

Der er premiere på Menstrup Revyen 11. september, og her er der udsolgt. Sidste chance for at komme til Sydsjælland og opleve showet er 13. november.