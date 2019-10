Et lysende græskar i haven eller ved døren er tegn på, at her kan du godt gå hen og spørge efter slik til Halloween.

8 regler, når du fejrer Halloween

Hvis dine børn skal en tur rundt i nabolaget for at gå Halloween den 31. oktober, så kan det være godt at kende reglerne for, hvordan man kan se om beboerne i et hus er klar til at modtage skeletter, vampyrer, spøgelser og andre skræmmende væsner.

Nextdoor-appen, der er en app til at skabe relationer mellem naboer, har i år udvidet funktionerne, så man med et slik-ikon kan markere, at man er klar til de uhyggelige gæster, og i en pressemeddelelse giver Nextdoor disse gode 8 gode Halloweenråd, der er gode at kende, inden turen rundt i mørket.

Se dem herunder.