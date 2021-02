50 gange fryd for øjet

Tom Hermansen om de udsmykninger i Region Sjælland, der er med i bogen:

Johannes Bjergs kongemonument på byens torv i Ringsted:

- Det er jo et godt eksempel på et kæmpe monument. Johannes Bjerg, som har lavet det, ville oprindeligt slet ikke have lavet det så stort, men da han så den store plads foran Sankt Bendts Kirke, ansøgte han om at lave den større. Det er, som de andre værker i bogen, et godt eksempel på, hvordan udsmykningen er tænkt ind i omgivelserne.



William Scharffs vægudsmykning, Vintersbølle Aktivitetscenter i Vordingborg:

- Vintersbølle Børnesanatorium var et sted for syge og tuberkuløse børn. Det er i sig selv en flot bygning, men der manglede noget positivt på væggene. Derfor skabte William Scarff denne vægudsmykning, hvor man ser en masse sunde børn, der leger og har det sjovt i naturen. Udsmykningen er meget lys og opløftende. Samtidig er udsmykningen malet på væggene og går hele vejen hen over loftet, så det bliver en meget omsluttende og nærmest kropslig oplevelse at være i rummet.



Troels Triers vægmalerier i forsamlingssalen på Vallekilde Højskole:

- Troels Trier fylder ikke så meget i dansk kunsthistorie. Men man skal ikke tage fejl; Ny Carlsbergfondets bestyrelse har ikke bare valgt en tilfældig maler. Det her er en af sin tids helt store kunstnere. Freskomaleriet her er fra 1929. Det er en meget rummelig udsmykning, der har sit udspring i folkeoplysning og dannelse. Der er nærmest tale om en Grundtvig-inspireret fortælling. Inden da havde mange den anskuelse, at livet på jorden var en pinsel, og at det gode først ventede os i himmelen. Men for Grundtvig var det modsat; han ville have os til at leve og blive dannede, inden vi en dag skulle videre.



Eva Steen Christensens skulptur ved Herlufsholm Kostskole:

- Hvis man parkerer bilen og går en tur over den bølgende græsplæne ved Herlufsholm Kostskole, støder man på denne her groteske og nærmest organiske skulptur. Går man helt tæt på, kan man se, at det står på et fundament af mursten, der er formet som de takkede gavle på skolens kirke, der ligger lige bagved. Selve skulpturen har enorm meget power i sig selv, udstråler vilje til liv og viden. Samtidig er dette ikke et værk, der bare er dumpet ned. Det er virkelig tænkt ind med omgivelserne og det, Herlufsholm som institution signalerer.



HuskMitNavns vægmalerier på Høng Gymnasium & HF:

- Man ønskede på skolen en mindre højtidelig udsmykning, der godt måtte trække nogle tråde til popkunsten og tegneseriekunsten. Fondets bestyrelse pegede derfor på HuskMitNavn, der har lavet en udsmykning, der er helt i øjenhøjde med skolens elever. Det er en meget enkel og humoristisk udsmykning. Samtidig er det en historie om en kunstner, som kommer ud af street art, er blevet etableret, men stadig gerne vil være anonym.



Niels Larsen Stevns freskoudsmykning i Helligåndshuset i Slagelse:

- Det er en meget flot udsmykning. Helligåndshuset er – foruden kirkerne – den eneste bevarede bygning i Slagelse fra før reformationen. I 1930’erne renoverede man bygningen og fandt de her spidse buer, som Niels Larsen Stevns har udsmykket. Han var en mester med farver. Niels Larsen Stevns var dog synligt alderdomssvækket og lå nærmest ned på stilladset, mens han malede. Men han ville gøre det færdigt. Så her er der også en historie om noget vilje og stædighed i forhold kunsten.