Se billedserie Fra den 6. til den 8. maj vil Street Art Festival med 21 deltagende kunstnere løbe af stablen i Slagelse. En arbejdsgruppe bestående af i alt ni aktører fra forskellige foreninger og organisationer har kæmpet for, at festivalen i Slagelse bliver en realitet trods coronavirus. Heriblandt Jens Vadmand, formand for Slagelse Festuge, Anette Borg, direktør i Slagelse Musikhus (th.), Jane Dahl, marketingchef i VestsjællandsCentret og Helle Madsen, eventkoordinator i Business Slagelse (tv.). Foto: Mie Neel

21 kunstnere sætter farve på Slagelse

Oplev - 01. maj 2021 kl. 07:10 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen

»Vi maler byen rød,« sang Birthe Kjær, da hun vandt Dansk Melodi Grand Prix i 1989. Men resten af farvepaletten kan også sagtens bruges.

Det mener man i hvert fald i Slagelse, der efter inspiration fra en Street Art Festival i Brande i Jylland, inviterer 21 kunstnere til byen fra den 6. til den 8. maj. Her skal de blandt andet male på store lærreder på fem forskellige lokationer rundt omkring i centrum. Ligesom byens biograf, Panorama Slagelse, bliver dekoreret i farver.

- Desværre kommer vi ikke til at male på jorden, fordi vi ikke kan få de udenlandske kunstnere til landet, som vi håbede på, forklarer Jane Dahl, der er marketingchef i VestsjællandsCentret og sidder i bestyrelsen i Slagelse Forskønnelsesselskab, der er en del af arbejdsgruppen og oprindeligt fik idéen inspireret af den jyske version.

Kunstnerne kan ikke komme til landet grundet coronavirus, forklarer hun.

Også deltagere kan male Og netop viruspandemien har da også været årsag til en del usikkerhed i forbindelse med afholdelsen af festivalen, der allerede startede så småt sidste år, da 3D-kunst prydede facaden på Slagelse Rådhus og gulvet i VestsjællandsCentret.

Tidligere i år vedtog Slagelse Kommunes økonomiudvalg for eksempel, at man ville støtte projektet med 200.000 kroner med det forbehold, at smittetrykket var faldet, og at coronarestriktioner - som for eksempel forsamlingsforbuddet - var enten ophørt eller lempet.

I skrivende stund må man således samles 50 personer udendørs, mens det er regeringens foreløbige plan at hæve forsamlingsforbuddet til 75 personer den 6. maj.

- Det har hele tiden været planen at afholde en Street Art Festival. Spørgsmålet var bare, hvordan det ville blive. Og nu ser det ud som om, at vi faktisk lykkes med det hele pånær de udenlandske kunstnere, forklarer Jane Dahl og peger på, at planen også er at afholde workshops, hvor festivalens gæster kan prøve at male.

Ifølge både hende og resten af arbejdsgruppen, der tæller i alt ni forskellige aktører fra forskellige foreninger og organisationer, er Street Art Festivalen en »coronasikker aktivitet«, fordi den afholdes udendørs og på forskellige lokationer.

På den måde kan man bedre sikre, at der ikke samles for store forsamlinger ét sted, ligesom de, der kommer for at se kunsten, bedre kan holde afstand, lyder det.

Derudover vil der være såkaldte »værter« til stede på hver af de fem forskellige lokationer, der sikrer, at festivalen forløber sikkert.

- Og nogle af værkerne bliver jo blivende værker, som får lov til at sidde på den gavl, de bliver malet på. Så vi håber, at der for hvert år kan komme flere og flere værker til, som kan sætte kulør på kedelige eller skyggelige hjørner, forklarer Jens Vadmand, der ligesom Jane Dahl er en del af arbejdsgruppen og kender til kulturelle begivenheder fra sin rolle som formand for Slagelse Festuge.

Festival vender tilbage Planen er nemlig, at Street Art Festivalen vender tilbage til næste år. Og næste år igen. Indtil det ikke længere giver mening at afholde.

- Det her er ikke noget, vi laver, fordi der er en coronapandemi. Vi ville lave det uanset. Det handler om at sætte kulør på tilværelsen og på Slagelse og vise, at vi ikke bare er en eller anden kedelig provinsby. Her kan vi også være urbane, fastslår Jens Vadmand.

- At vi så også efterhånden trænger til at komme ud, og at vi nu endelig kan det, er jo bare en sidegevinst, uddyber han.

Læs mere om Slagelse Street Art Festival på www.slagelsestreetart.dk og på festivalens Facebook-side.