Se billedserie De unge tager igen ordet, når Røst Festival vender tilbage til Køge. Foto: Torben Thorsø

Send til din ven. X Artiklen: 200 unge tager snart ordet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

200 unge tager snart ordet

Oplev - 24. maj 2019 kl. 11:14 Af Torben Thorsø Der er igen mulighed for at få et indblik i de unges tanker, når Røst Festival vender tilbage til området ved museet KØS i Køg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Få svaret på Danmarks talerfestival - Røst Festival - når over 200 unge leverer rammende fortællinger, vilde visioner og stærke budskaber. Det skriver KØS Museum for kunst i det offentlige rum i en presseomtale op til arrangementet.

De unge er hovedtalerne, men man kan også opleve forfatter Søren Ulrik Thomsen og filminstruktør Annika Berg, en koncert med Barselona, brandtaler, performancekunst, højskolesang og meget mere.

Fakta: Røst er blevet til på baggrund af et samarbejde mellem KØS Museum for kunst i det offentlige rum, Vallekilde Højskole, Ungdomsbureauet og deltagende højskoler fra hele landet.

Røst Festival er kulminationen på Røst Talerskole, hvor over 200 højskoleelever med afsæt i retorikkens 2000 år lange tradition er blevet trænet i at holde tale. Desuden er der taler af unge fra Dansk Flygtningehjælp Ungdom og Køge Gymnasium.

Udover højskoleforløbene og talerfestivalen rummer projektet sitet røst.dk, som dykker ned i retorikken med alt fra gode råd om manuskriptteknikker til et talearkiv. - Vi glæder os enormt til endnu en Røst Festival, som nu løber af stablen for tredje år i træk. Vi er særligt spændte på at høre, hvilke emner og problemstillinger, der optager de hundredvis af unge talere. Og så er vi meget begejstrede for den virkelig flotte lokale opbakning, vi oplever igen i år, hvor mange lokale institutioner byder ind med samarbejder omkring Røst, siger Ulrikke Neergaard, direktør på KØS museum.

Hun fortæller videre, at der i år er et stort samarbejde med Køge Bibliotek og Køge Gymnasium, men også Køge Kirke.

Taletid giver selvtillid En af dem, der holdt tale på Røst Festival 2018, er Sara Bjelke Refsbech, tidligere elev på Grundtvigs Højskole. Hun oplevede, hvad det kan give at tage ordet:

- Det at have holdt tale på Røst har givet mig en større tro på mig selv, gjort mig mere modig og ikke mindst givet mig blod på tanden. Sjældent har jeg oplevet så god en stemning omkring det at holde taler, og at der nu er skabt en decideret talerfestival, er på alle måder vigtigt i kampen for at give unge modet til at tage ordet og dele det, de har på hjerte - en evne, der kan bruges gennem hele livet i alle mulige slags sammenhænge.

De unges egen ø Røst Talerskole og Talerfestival arbejder for at give unge oplevelsen af, at deres stemme og erfaringer har betydning i den offentlige samtale. I arbejdet med at skrive og holde taler bliver de unge styrket i troen på, at man godt kan have gennemslagskraft i offentligheden som 20-årig, og at man ikke behøver at råbe for at blive hørt. Og det er vigtigt i et samfund, hvor det indimellem er dem, der råber højest eller skriver de hårdeste ord på nettet, der får mest opmærksomhed.

- Røst har med talerfestivalen formået at skabe en ø i vores fælles offentlighed, hvor der er plads til at lytte, blive klogere og måske endda ændre sin holdning. Den offentlige samtale stopper, så snart den ene kalder den anden kraftidiot. Der er brug for en platform som Røst, der lærer os at lade hinanden tale ud og gøre os umage med at lytte med et åbent sind, siger Lea Korsgaard, som var en af brandtalerne på sidste års Røst Festival.

Lea Korsgaard er chefredaktør på Zetland, som Røst Festival har indgået et mediesamarbejde med i år.

Røst Festival finder sted 24. - 25. maj 2019 på KØS Museum for kunst i det offentlige rum, Nørregade 29, 4600 Køge.

Det er gratis at deltage i Røst Festival. Se det fulde festivalprogram på www.røst.dk.