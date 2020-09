Motor Mille sørger for underholdning til de mindste i Ringsted Kongrescenter. Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: 20 gode weekendoplevelser Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

20 gode weekendoplevelser

Oplev - 10. september 2020 kl. 08:10 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ravjagt eller gourmetmarked? Rockmusik eller superligafodbold? Redaktionen har her samlet 20 forslag til gode oplevelser i weekenden.

11. september kl. 20 Anders Lund Madsen - Slut: Nyt show med store, absurde og sjove tanker om Jordens undergang. Entré. Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 55, 4100 Ringsted

11. september kl. 20 Ivan Pedersen: Sangeren har mere end 54 års erfaring og giver den stadig gas på scenen. Entré. Grønnegades Kaserne Kulturcenter, Grønnegade 10, 4700 Næstved

11. september kl. 21 Klumben & Raske Penge: Makkerparret bag blandt andet »Faxe Kondi« er på turné med deres fælles album fra 2019. Entré. STARS, Algade 84, 4760 Vordingborg

11. - 13. september Høstfesten på Borreby - det store Morten Korch Show 2020: Hyggeligt og nostalgisk show med sange fra de gamle Morten Korch-film. Entré. Borreby Gods, Borrebyvej 41, 4230 Skælskør

12. september Smag Lokalt - fødevaremarked: Marked med fokus på de bedste fødevarer, Vestsjælland har at byde på. Mød producenterne og forsyn dig med lokale lækkerier. Torvet ved Ahlgade, 4300 Holbæk

12. september kl. 10 Motor Mille Band Tour 2020: Den kendte Ramasjang-vært trykker den af. Entré. Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 55, 4100 Ringsted

12. september kl. 10-14 Holbæk Trial Klub - åbent hus: Kom og prøv kræfter med den sjove og udfordrende balance- og cykelsport. Trialparken, Asminderupvej 50, 4390 Vipperød

12. september To halvgamle mænd - det store liveshow: Et satirisk to-mandsshow om at være en halvgammel mand. Entré. Odsherred Teater, Algade 36, 4500 Nykøbing Sj.

12. september kl. 10.30 Gourmetvandring langs Stevns Klint: Få appetitten stillet med stevnske specialiteter og delikatesser, serveret i storslået natur. Entré. Arr.: Klintetours, Rødvig Havn, Havnepladsen 3, 4673 Rødvig Stevns

12. september kl. 20 Mike Andersen: Mike Andersen er aktuel med sit nye soloalbum, og kan for en sjælden gangs skyld opleves alene på scenen. Entré. Vallekilde Hørve Kultur & Idrætscenter, Idrætsvej 3, 4534 Hørve

12. september kl. 20 Anders Lund Madsen - Slut: Satirisk show om Jordens undergang. Entré. Grønnegades Kaserne Kulturcenter, Grønnegade 10, 4700 Næstved

12. september kl. 20.30 Ravjagt for begyndere: Lær at finde rav. Alle deltagere får lov at låne en ravlygte så længe arrangementet varer. Entré. P-plads ved Storebælt, Brovejen, 4281 Gørlev

12. september kl. 21 Wafande - Afskedstour: Sangeren fejrer sit farvel til karrieren som udøvende artist med festlig turné. Entré. Tapperiet, Søndre Badevej 1, 4600 Køge

13. september Naturens Dag: Naturens Dag er Danmarks Naturfredningsforenings og Friluftsrådets mærkedag for naturoplevelser. Gå ind på hjemmesiden og se, hvor der er et arrangement nær dig. www.naturensdag.dk

13. september kl. 9 Stjerneløbet: Cykelløb. Motionsruten på 68 km er udsolgt, men der er stadig pladser på familieruten, der 18 km lang. Stændertorvet, Algade 1, 4000 Roskilde

13. september kl. 10-14 Find Vores Natur: Vær med til at finde fossiler i Faxe Kalkbrud. Aktiviteterne er gratis. Arr.: Vores Natur, Pavillonen bag søerne, Østervej 2b, 4640 Faxe

13. september kl. 10-15 Lystfiskeriets Dag: Familier, børn og unge er alle velkommen til at kigge forbi. Guider står klar med udstyr og gode råd til at fange fisk i Susåen. Arr.: Sportsfiskerforeningen Fladså, Næstved Kommune og Fishing Zealand. Bredstræde P-plads ved Sankt Peders Kirke, 4700 Næstved

13. september kl. 15 Cathrine Legardh Trio - Tribute til Monica Z: Her er en unik mulighed for at høre jazzsangerinden Cathrine Legardh i en stemningsfuld hyldest af det svenske jazzikon Monica Zetterlund. Entré. Elværket, Gasværksvej 9, 4300 Holbæk

13. september kl. 16 Fodbold, Superligaen: Brøndby IF - FC Nordsjælland, Brøndby Stadion, 2605 Brøndby

13. september kl. 19.30 Chuck Brodsky: Musikalsk historiefortælling med skarp humor og underliggende varme. Entré. Gimle, Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde