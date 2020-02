17 spændende weekendoplevelser

Musik, teater, vandreture... Redaktionen kommer her med en række bud på gode oplevelser i weekenden.

28. februar kl. 20 Beatles - the Final Albums: Bjørn Fjæstad, Bobo Moreno, Dicte og Mike Andersen er med til at fejre 50-året for udgivelsen af det sidste Beatles-album. Entré. Grønnegades Kaserne Kulturcenter, Grønnegade 10, 4700 Næstved