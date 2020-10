14 spændende weekend-oplevelser

3. oktober - 17. januar You Are Right Here Right Now: Værker af bla. Yoko Ono, Olafur Eliasson, Jeppe Hein og mange flere. Udstillingen handler om nærvær og fravær i tid og rum. Rønnebæksholm, Rønnebæksholm 1, 4700 Næstved