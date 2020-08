14 spændende oplevelser i weekenden

Weekenden byder på koncerter, teater, vandreture og meget mere. Her kommer redaktionens bud på 14 spændende oplevelser de kommende dage.

28. august kl. 20 Nice Little Penguins: Varme popsange med rødderne dybt forankret i bandets iørefaldende melodiunivers. Entré. Den Gamle Biograf, Østerled 25, 4281 Gørlev

28. august kl. 21 Joyce + Blikfang + Ecstasy In Order: Stor aften med nogle af de nye og mest lovende navne på den danske musikscene. Entré. Gimle, Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde

28. og 29. august To Halvgamle Mænd: Et satirisk to-mandsshow om at være en halvgammel mand. Entré. Odsherred Teater, Algade 36, 4500 Nykøbing Sj.