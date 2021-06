Se billedserie På Mosede Fort kan man nu få pulsen op og tage på en virtual reality-rejse tilbage til Vestfronten under Første Verdenskrig. Foto: Thomas Olsen

14 minutter på Vestfronten

Oplev - 27. juni 2021 kl. 07:20 Af Lars Jørgensen Kontakt redaktionen

Det er med et sug i maven, jeg træder ind i VR-filmen »War Remains« og rent mentalt forlader Mosede Forts beskyttende betonmure. Det er næsten umuligt at holde tankerne fast i, at jeg faktisk befinder mig på den sjællandske østkyst, mens jeg både visuelt og lydmæssigt bliver trukket ind i et helt andet univers.

Først er jeg passager i en zeppeliner, mens flyvemaskiner og andre luftskibe fylder luftrummet omkring mig. Det gipper i mig, når jeg kigger ud over den tynde fletkurv, jeg befinder mig i, mens brag og lyden af motorer og projektiler nærmer sig. Jeg kigger op, ned og rundt for at lokalisere lydene - og har for længst mistet orienteringen i forhold til det dunkle rum på Mosede Fort.

Senere er jeg kastet ned i en skyttegrav. Jeg befinder mig på Vestfronten i Belgien, hvor jorden ryster, mens brag, motorlarm og desperate råb fylder lydbilledet. På et tidspunkt får en eksplosion den lille glødepære i beskyttelseshullet til at gå ud og efterlader mig i bælgravende mørke, inden jeg kommer op på jorden og for alvor får krigens rædsler at se. Her er både døde og sårede soldater, og man er nærmest fanget midt i en krydsild.

»War Remains« varer 14 minutter, er gratis, når først entréen til fortet er betalt og fungerer altså som en del af den samlede museumsoplevelse. Filmen er produceret af den amerikanske historiker og radiovært Dan Carlin, som også står bag en af verdens mest downloadede podcasts om Første Verdenskrig.

Vellykket dokumentar Museumsinspektør Kristian Bruhn er glad for, at Mosede Fort nu kan byde på en VR-oplevelse af højeste kaliber.

- Jeg synes, den er rigtig god og vellykket. Filmen skal sammenlignes med andre dokumentarer om livet på Vestfronten under Første Verdenskrig. Og der giver VR-billederne bare en helt anden og meget stærkere og mere kropslig følelse. Det er jo det, enhver dokumentarfilm vil: Tage os tilbage i tiden og nærmest få os til at være der selv, siger han.

- Filmen er for kort til det store, globale VR-marked. Man kan se den måske to-tre gange - og så har man ligesom også prøvet det. På den måde er det ikke et specielt godt format i forhold til at få det afsat. Men filmen passer perfekt ind i et museumsbesøg, hvor den indgår på lige fod med andre dele af udstillingen, man måske også ville bruge et kvarters tid på, fastslår han.

Går ikke over stregen Nogle vil nok mene, at Mosede Fort med filmen bare lægger endnu et lag på brugen af teknologiske virkemidler, der skal lokke folk på museum. Det medgiver Kristian Bruhn da også, men forsikrer samtidig, at Mosede Fort er opmærksom på, at museet ikke kun bliver besøgt på grund af filmen.

- Man skal selvfølgelig være opmærksom på ikke at falde i en fælde, hvor det bliver for meget til en Tivoli-oplevelse. Det hele falder til jorden, hvis museumsgæsten får en fornemmelse af at blive manipuleret eller snydt på bekostning af »indholdet«. Jeg synes nu ikke, at »War Remains« går over stregen. Det er en stærk oplevelse, og man kan godt blive blæst lidt bagover. Men der er intet i den film, som er fordrejet eller pyntet på. Så på den måde er filmen en rigtig god indgangsvinkel til læring om Første Verdenskrig, siger han.

- Jeg tror, at det fremover kommer til at gå i to retninger. I takt med, at de her tekniske virkemidler bliver bedre og endnu mere realistiske, bliver det selvfølgelig noget, som museerne hele tiden vil overveje og gør brug af, når det giver mening. Omvendt er der også så småt en bevægelse den anden vej. I 2010 stod museerne jo i kø for at få iPads og touchscreens inden for dørene. Men det er jo blevet hverdag, og noget som enhver familie har så rigeligt af i forvejen. Vi er jo faktisk nået dertil, hvor mange prøver at begrænse brugen af skærm i fritiden. Så når familien i dag tager på museum, er det faktisk i høj grad for at opleve noget andet, end det der foregår på en skærm, siger Kristian Bruhn.

Mosede Fort byder dog også på skærm-sysler. I spillet »Kampen om maden« kan man med sin mobiltelefon gå rundt på fortet og finde fortidens genkomster og fra dem høre om livet under Første Verdenskrig. Man skal blot download appen fra App Store eller Google Play.