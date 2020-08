Foto: Per Christensen

13 fede oplevelser til weekenden

Hvis du mangler lidt inspiration til, hvad weehenden skal bruges til, så har vi her samlet 13 fede oplevelser.

20., 21., 22. og 23. august Når alt kommer til alt: En musikalsk montage om at sætte spor. Med Henrik Ipsen og Simon Vagn Jensen. Entré. 20/8 kl. 18: Ubby Kultur- og Forsamlingshus, Hovedgaden 19, 4490 Jerslev Sjælland 21/8 kl. 19.30, 22/8 kl. 17 og 23/8 kl. 15: Odsherred Teater, Algade 36, 4500 Nykøbing Sj.

20. august kl. 20 Let It Rock: En hyldest til The Beatles med 40 gruppens bedste numre. Entré. Grønnegades Kaserne Kulturcenter, Grønnegade 10, 4700 Næstved