12 fede oplevelser i weekenden

Weekenden står for døren, og derfor har vi samlet 12 fede oplevelser, som inspiration til, hvad weekenden kan bruges på.

21. og 28. november kl. 20 Magtens Korridorer: Rock-drengene prøver et nyt format af med en akustisk, sid-ned-koncert. Entré. 21/11: Mørkøv Hallen, Skamstrupvej 7, 4440 Mørkøv 28/11: Arena Næstved, Ved Stadion 11, 4700 Næstved

21. og 28. november kl. 13 Familie- og motionsorientering: Prøv orienteringsløb i Boserup Skov. Baner i alle sværhedsgrader - også for begyndere. Arr.: OK Roskilde. Boserupgårds Naturcenter, Boserupvej 84, 4000 Roskilde

21. november kl. 18 Ravjagt for begyndere: Lær at finde rav. Alle deltagere får lov at låne en ravlygte så længe arrangementet varer. Gebyr. P-plads ved Storebælt, Brovejen, 4281 Gørlev