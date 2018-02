Se billedserie Informationsfolderen fås i standeren ved parkeringspladsen foran Sølyst i Jyderup. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

11 kilometer rundt om Skarresø er noget helt særligt

Oplev - 16. februar 2018 kl. 12:51 Af Lisbeth A. Rasmussen

Regnen siler ned, da Oplev møder naturvejleder Thomas Larsen Schmidt fra Naturpark Åmosen på parkeringspladsen foran Sølyst i Jyderup.

Journalisten må skifte kuglepennen ud med en blyant, det bider i fingrene, og arkene i blokken bliver hurtigt fugtige og svære at arbejde med. Fotografen bakser med en enorm paraply for at beskytte kameraet.

Scenen er sat for en vintertur rundt om Skarresø.

Naturvejlederen er klædt på til lejligheden, og måske er der noget om, at dårligt vejr ikke findes, for der er stadig al mulig god grund til at bevæge sig ud på de 11 kilometer rundt om Skarresø netop på denne årstid.

Turen begynder i tørvejr hos guldaldermalerne på formidlingsstationen ved Sølyst. Jyderup var et prisbilligt alternativ til Skagen, når malerne bevægede sig ud i naturen, og det har blandt andre J.T. Lundbye og P.C. Skovgaard benyttet sig af.

Lokalt initiativ At dømme efter motiverne på formidlingsstationen ser guldaldermalerne ud til at have en forkærlighed for sommer og solskin.

- Det er jo interessant at få et billede af, hvordan der så ud dengang, siger Thomas Larsen Schmidt.

- Der var rigtigt meget underskov. Det var en væsentlig mere lysåben skov, fordi der dengang var så lidt skov tilbage, siger han og peger på Skovgaards billede fra 1847.

Siden er der kommet meget mere skov i Danmark - og det er såmænd en politisk beslutning, fortæller naturvejlederen, der også udfordrer opfattelsen af, hvad der er natur.

- Nåletræerne og løvtræerne har jo ikke valgt at stille sig på hver sin side af vejen, siger han, da vi er kommet lidt ned ad stien omkring søen.

- Det er en langsomt voksende mark, tilføjer han.

Skovene omkring Skarresø er privatejede, og det betyder, at man skal holde sig på stien. Den er til gengæld både afmærket og beskrevet i en lille folder, som man kan tage fra en boks under en informationstavle ved Sølyst.

Det er lokale Jyderup-borgere, der på frivillig basis har udarbejdet folderen og samarbejdet med de tre private lodsejere fra Bjergsted Skov, Astrup Gods og Dønnerup Gods, som lader ruten gå over deres jord. Det er også muligt at cykle hele vejen rundt.

- Det er et fantastisk initiativ, som vi hilser meget velkommen. De lokale har et enormt ejerskab og engagement, siger Thomas Larsen Schmidt.

Skarresø er en del af Naturpark Åmosen, der blev den første certificerede naturpark i Danmark i 2014.

Margrethe-ruinen Enten er regnen stilnet af, eller også skærmer træernes nøgne grene bedre, end de ser ud til. Der er frit udsyn mellem stammerne og ifølge naturvejlederen er det netop en af grundene til at gå en tur i vinterskoven. Thomas Larsen Schmidt er uddannet arkæolog, og sporene fra fortiden er tydeligere, når der ikke er blade på træerne.

- Man kan se strukturerne i landskabet, siger han.

Diger, render og gravhøje står tydeligere frem om vinteren.

Ét fortidsminde på turen omkring Skarresø er dog ikke svært at få øje på. Det fredede voldsted Skarresholm ligger cirka halvanden kilometer ude ad stien. I middelalderen lå der en borg, men den købte Margrethe den 1. i 1408 for at rive den ned i sin kamp mod adelen. I dag er ruinen synlig som små forhøjninger i landskabet på et åbent og indhegnet stykke jord langs med stien.

Længere ude ad stien er der udsigt til Magleholm, hvor Skarresøs havørnepar holder til. Hvis heldet ikke er til at få et glimt af dem, er der ifølge Dansk Ornitologisk Forening observeret ikke mindre end 144 fuglearter omkring søen, der blandt andet er kendt for mange grågæs og andefugle.

Mellem træerne er der gode chancer for at se hjortevildt.

- De putter sig tit lidt om dagen, men dagene er jo ikke så lange, siger Thomas Larsen Schmidt og forklarer, at hjortene også er nemmere at observere, når folk i området ikke må færdes uden for stierne.