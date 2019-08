Se billedserie MTB-løbet skydes i gang i Hillerød, hvor der også er målområde. På billedet har løbets stifter Per Øbro nok sluppet cykelstyret, men han kan stadig dirigere - i den grønne trøje. Foto: Janne Mulvad

103 kilometer i Sjællands største skov

30. august 2019

Danmarks største og ældste motionscykelløb på mountainbike afvikler jubilæumsløb i Gribskov ved Hillerød søndag den 22. september.

Den 103 kilometer lange rute gennem Store Dyrehave og Gribskov i Nordsjælland var mærket fint af hele vejen gennem tæt skov og lysninger. Men dagen før den allerførste udgave af MTB Marathon skulle skydes i gang i 1995, begyndte det at sne.

- Det havde vi ikke lige forudset, men vi fandt en løsning, så løbet kunne gennemføres, husker tidligere cykelhandler Per Øbro, der skabte løbet for 25 år siden og stadig er aktiv i Klub MTB Marathon, som i dag står som arrangør af løbet.

Løsningen på snefaldet var en hurtig cykelrytter med kendskab til ruten helt i front til at vise vej. Og så smeltede sneen i øvrigt i løbet af formiddagen, så alle deltagere kunne se afmærkningerne til den 103 kilometer lange rute, der udmærker sig ved at være én lang rute i skoven i modsætning til mange andre MTB-løb, hvor rytterne kører på rundstrækninger.

Populært løb Netop den lange og meget varierede rute er hvert år med til at tiltrække deltagere fra både hele Danmark, Sverige og Norge. Løbet nåede 2000 deltagere for nogle år siden, men ligger i dag på godt 1000 deltagere, der også har fået flere distancer at vælge imellem.

- Oprindeligt var løbet alene de 103 kilometer, men siden har vi suppleret med en rute på 57 kilometer og fra sidste år også 32 kilometer, så flere har mulighed for at være med uden lige at skulle kaste sig ud i et marathon, forklarer Per Øbro.

Som noget nyt i år tilbyder løbet også distancen på 57 kilometer til e-mountainbike.

Kronprinsens kongeetape Gennem de mange år har løbet tiltrukket både motionister og professionelle cykelryttere som Rolf Sørensen, Bo Hamburger og Jesper Skibby. Også tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen og kronprins Frederik har kørt MTB-løbet.

Af avisens arkiv fremgår det, at kronprinsen kørte ruten på 7 timer, 25 minutter og 36 sekunder - en regulær kongeetape og noget langsommere end vinderen det år, Michael Grønbech, der kørte over målstregen i tiden 3 timer, 59 minutter og 5 sekunder. Løbsarrangør Per Øbro var dog imponeret.

- Nogen har jo kun kondi til fire timer, mens andre har det til syv. Det var flot, fastslog han i målområdet.

I efterårets farver Ved det forestående jubilæumsløb tør arrangørerne godt love, at det hverken bliver snevejr eller iskoldt. Løbstidspunktet er flyttet fra slutningen af oktober til den andensidste søndag i september, i år søndag den 22. september. Risikoen for sne og frost er derfor skiftet ud med chancen for lun sensommer og let famlede blade som kulisse i Sjællands største skov.

Som optakt til jubilæumsløbet har vi cyklet en tur i skoven med Henrik Henriksen og Knud Petersen fra Klub MTB Marathon.

Henrik Henriksen er formand for klubben og den eneste rytter, der har kørt alle de foregående 24 udgaver af det 103 kilometer lange løb.

- Det var ikke målet, da jeg kørte mit første løb, men jeg blev bidt af det og er det stadig, siger Henrik Henriksen, der også har været forskånet for alvorlige uheld.

Det helt samme kan man ikke sige om Knud Petersen - den eneste deltager, som under et løb er blev ramt af et rådyr, der sprang direkte ud i ham, da han cyklede på en af skovstierne.

- Jeg ved ikke, hvad dyret tænkte på, men pludselig sprang det bare lige ind i mig. Hvad er chancen lige for det, når vi er 2000 deltagere og cykler 103 kilometer i skoven, siger Knud Petersen.

1100 højdemeter Selv om det ikke var sjovt den dag, uheldet var ude, så er historien i dag en af mange sjove anekdoter, som arrangørerne kan fortælle om løbet, der også indeholder cirka 1100 højdemeter.

- Selv mindre bakker bliver en udfordring efter 90 kilometer i skoven, siger Henrik Henriksen med 25 års erfaring i MTB-løb.

Læs mere på www.mtbmarathon.dk.