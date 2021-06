Se billedserie Efter at have holdt lukket i halvandet år genåbner Sankt Laurentius kirkeruin og kirketårn i Roskildes bymidte igen og byder på en unik gennemgang af byens historie. Skelettet er den eneste af museumsgenstandene fra den gamle udstilling, der har fået lov at blive i kirkeruinen. Der er tale om en mand, der døde i 1100-tallet i en alder af 35-40 år. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: 1000 års historie samlet ét sted Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

1000 års historie samlet ét sted

Oplev - 12. juni 2021 kl. 07:15 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen

Roskilde Domkirke har qua sin størrelse og sin historie det med at stjæle billedet, når besøgende kommer til byen. Men hvis de lige drejer blikket en smule, vil de bemærke en anden kirke med en central beliggenhed i Roskilde.

På Stændertorvet ligger Sankt Laurentius, som daterer sig endnu længere tilbage i tiden end domkirken. Under jorden befinder ruinen efter den gamle kirke sig, og over jorden kan man se kirketårnet, der blev opført omkring år 1500.

- Det giver os mulighed for at fortælle 1000 års historie, hvor de første 500 år er under jorden, mens de sidste 500 er over, siger Mette Høj, museumsinspektør og samlingsansvarlig i ROMU, som Sankt Laurentius hører under.

Ny fortælling Sankt Laurentius genåbnede grundlovsdag, den 5. juni, efter at have holdt lukket siden slutningen af december 2019, fordi der blev konstateret skimmelsvamp i kirkeruinen.

Sankt Laurentius Sankt Laurentius ligger på Stændertorvet i Roskilde.

Stedet kan opleves hele sommeren fra tirsdag til søndag kl. 11-15.

Billetprisen er 40 kr. for voksne, mens der er gratis adgang for børn og unge under 18 år.

Fra 1. september har Sankt Laurentius åbent alle lørdage, søndage og helligdage. Det kan siges at være held i uheld, at lukningen faldt sammen med coronapandemien, så der alligevel ikke har været adgang for publikum.

ROMU har benyttet perioden til at gentænke, hvordan historien om Sankt Laurentius skal formidles og har blandt andet fjernet museumsgenstandene fra kirkeruinen, fordi de ikke kunne tåle luftfugtigheden under jorden.

- Så nu er det i stedet bygningen og stedet, der er museumsgenstandene, siger middelalderarkæolog og museumsinspektør Jesper Langkilde.

Med andre ord kan man sagtens besøge Sankt Laurentius igen, selv om man tidligere har været på stedet.

Udkig over byen Over jorden er der masser af berette om Roskilde i nyere tid, for selv om kirken blev revet ned i 1531 som følge af reformationen, fik kirketårnet lov at bestå.

I stedet fik det en ny funktion og har gennem årene fungeret både som rådhus, arkiv, vægtertårn, politistation og fængsel og nu som museum.

- Tårnvægteren sad øverst oppe og skulle ringe solen op og ned og holde udkig efter brande. Roskilde oplevede nogle store brande i 1731 og 1735, der gik ud over store dele af byen, så det var noget, man var meget på vagt over for, siger Mette Høj.

Som noget nyt har ROMU fået tilladelse af Slots- og Kulturstyrelsen til at fjerne døren ind til en af cellerne, så publikum kan komme ind og opleve, hvordan det var at sidde fængslet i kirketårnet. Det suppleres med historier om nogle af de indsatte, og hvilke former for straf der blev anvendt gennem tiderne.

For eksempel var der den uheldige tårnvægter Haagen Jacobsen, som i juni 1765 havde kigget for dybt i flasken under sin nattevagt og var faldet i søvn. Da han vågnede, ringede han i befippelse med klokken og fik hele byen til at tro, der var ildebrand. Hans straf blev, at han skulle bære den spanske kappe - en tung trætønde - og gå gennem byens gader fulgt af to vægterkolleger til spot og spe for byens borgere.