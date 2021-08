Se billedserie Peter Vesth udenfor indgangsporten, da han åbnede Vesthhuset i 2011. Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: 10 år med Vesthhuset Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

10 år med Vesthhuset

Trubaduren Peter Vesth står bag spillestedet Vesthhuset i Sorø.

Oplev - 09. august 2021 kl. 07:23 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen

Det var egentlig lidt tilfældet, at trubaduren Peter Vesth i 2001 slog sig ned på Frederiksberg ved Sorø.

- Jeg kendte byen fra en skoleudflugt i 4. klasse og fra udflugter med mine forældre, fortæller Peter Vesth, der for 20 år siden søgte et nyt sted at bo.

- Sorø er en dejlig by, og det passede for mig, at jeg kunne komme til at bo fredeligt med gode naboer tæt ved stationen, for jeg kører ikke bil.

Så glad er Peter Vesth, der i øvrigt i 2022 kan fejre 50 året for udgivelsen af hans første plade, blevet for Sorø, at hans seneste album bærer navnet »Forår i Sorø«.

Huset kom til Da nabolejemålet blev ledigt i 2011, slog Peter Vesth til, og i samarbejde med gode venner og fans fik han indrettet spillestedet VesthHuset med plads til 120 personer. Peter Vesth har tidligere drevet spillesteder andre steder i landet - ikke mindst på Bornholm - ligesom han fra 1992-2006 var kunstnerisk leder af Tivolis ViseVersHus.

For fem år siden kom Café Vesth med 40 pladser til med mindre arrangementer og en velbesøgt fredagscafé, ligesom gårdhaven er indrettet, så der kan afvikles arrangementer der.

Klarede coronaen Corona-tiden ramte naturligvis også Vesthhuset, men huset har alligevel klaret sig igennem dels med en hjælpepakke og dels med arrangementer, der kunne tage det halve antal publikummer.

- Så har den gæstende kunstner i nogle tilfælde i stedet kunnet holde to koncerter per dag, fortæller Peter Vesth.

- Det har naturligvis slidt en del på de mange frivillige, der heldigvis bakker mig og spillestedet op, men de har klaret det i fin stil. Uden de frivillige kunne det slet ikke gå.

Efterårets arrangementer byder på flere koncerter end normalt.

- Vi plejer at køre med 15 koncerter i foråret og 15 i efteråret, siger Peter Vesth.

- Det er passende for et spillested som Vesthhuset, men i år har vi et par koncerter, som blev udsat på grund af Covid-19. Dem tager vi med på efterårsprogrammet.

Programmet Efterårssæsonen går i gang 29. august med Løven, Kim og Hulken mæ' Ricko, der blandt andet kendes fra Barbacoa på Gran Canaria. Det er en af de udsatte koncerter, så det egentlige søndags-program tager sin begyndelse 11. september, og det er faktisk en lørdag, hvor Tørfisk kommer på besøg og optræder klokken 10.00 og klokken 13.00.

Søndags-prgrammet byder i løbet af efteråret også på Erik Grip, Lune Carlsen, Syngepigerne fra bakkens Hvile, Mads Toghøj, Things We Do For Love og Lotte Riisholt foruden Peter Vesth selv sammen med Kristian Rusbjerg.

Torsdags-tilbuddene åbnes 9. september med Torben Lendager og Roosters, og så kan man de følgende måneder ellers torsdags-rocke med Johnny and the Heartbeats, Hallur Joensen og Rocking Ghosts.

Juleshowet med Peter Vesth, Louise Espersen, Kristian Rusbjerg med flere fylder scenen i november og december. 21. november får huset også besøg af Keld og Hildas juleshow.

En bid brød Torsdags-arrangementerne er fra klokken 18.00-22.00, mens søndagene køres fra klokken 13.00-17.00, og i Vesthhuset er der tradition for at indlede med et måltid mad. Om torsdagens eksempelvis ribbensteg eller kalvesteg og om søndagen en sildemad plus et par andre stykker smørebrød.

- Jeg synes, det er hyggeligt at begynde med en bid brød. Det sætter en god stemning, inden kunstnerne går på scenben, siger Peter Vesth.

Programmet kan ses på www.vesthhuset.dk.