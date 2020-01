Se billedserie De danske sange pressede sig på, og da der først var hul på bylden, væltede de ud, siger den koncertaktuelle sanger og sangskriver Claus Hempler. Pr-foto

- Sange på modersmålet giver nærhed

18. januar 2020

- Jeg kunne med det samme mærke, hvordan publikum reagerede spontant ved at høre de nye sange på deres modersmål. Det gav en anden oplevelse, og jeg synes, at det har været enormt skønt at være face to face med et publikum, der nød mit trip og forstod hensigten med den nye stil.

Sådan siger sangeren og sangskriveren Claus Hempler oven på de første intime koncerter, hvor han præsenterede sine nye sange - på dansk - som han nu tager på turné med rundt i hele landet.

Han udgav i 2019 sit første dansksprogede album - »Kuffert fuld af mursten« - efter at have været en del af musikscenen i rigtig mange år, hvor han har skrevet sange på engelsk. Det hele begyndte i den fynske gruppe Fielfraz, men i de senere år har han været solo og nu altså for første gang på dansk.

Claus Hempler spiller på Gimle i Roskilde torsdag den 23. januar, på Grønnegade Kasernes Kulturcenter i Næstved torsdag den 30. januar og på Tapperiet i Køge lørdag den 1. februar. - Der er faktisk mange, der gennem årene har sagt til mig, at jeg burde lave noget på dansk - men jeg kan være enormt stædig og tænkte bare: »Folk skal ikke bestemme, hvad jeg skal lave«, siger han med et grin og fortsætter om processen med at skrive de nye sange, hvor det pludselig gav mening at skrive på dansk:

- Da jeg satte mig ned for at skrive og tænke nogle ideer igennem, poppede der af en eller anden grund flere og flere linjer på dansk op i hovedet på mig. Så tænkte jeg: »Hva' faen, jeg kan da prøve at se, hvad der sker«, og da jeg først gik i gang, var der bare en følelse af, at det strømmede ud med ideer. Det plejer at være en længere proces for mig at lave en plade, men her rykkede jeg hurtigt og havde faktisk skrevet en plade i løbet af ret kort tid.

Han glæder sig over, at selvom det var lyden af noget, han ikke havde hørt eller lavet før, så har både publikum og mange anmeldere taget rigtig godt imod de ni sange på udspillet.

Kommer tættere på Han fortæller, at under arbejdet med sangene havde han en følelse af at være på opdagelse ligesom i karrierens start, hvor han sad på drengeværelset på Fyn og skrev sange for første gang. Det var simpelthen sjovt fra start til slut, og nu nyder han den tætte kontakt med publikum, som de nye sange har bragt ham.

Blå bog Claus Hempler er født i 1970, og i starten af 90’erne var han sanger og naturligt midtpunkt i den unge fynske gruppe Fielfraz, der med en gennemsnitsalder på knap 20 år debuterede med albummet Shine i 1990.

Hans føste soloalbum hed bare »Hempler«, og hans stil ligger op ad den klassiske crooner med referencer til for eksempel Elvis Costello og Scott Walker.

I 2014 optrådte Claus Hempler som underholdning ved Eurovision Song Contest 2014, hvor han sang en engelsk udgave af An die Freude, som også benyttes som Europas hymne.

I 2018 deltog Claus Hempler i TV 2s programserie Toppen af Poppen, hvor han lavede covers af andres sange og fik sine egne sange taget under kærlig behandling af kollegerne.

Udspillet »Kuffert fuld af mursten« udkom i april 2019. - Det, der har bragt mig tættere på publikum, er måske, at der sker noget, når man synger på modersmålet. Det er uden filter og mellemregninger på en måde, hvor publikum responderer direkte på sproget, når man bruger en bestemt vending eller lægger trykket et bestemt sted, siger Claus Hempler og fortæller, at han har arbejdet meget med at få sit eget udtryk frem i sangene - noget der faktisk kom helt naturligt, som sangene dukkede op:

- Jeg blev overrasket over, hvor spontant det kom og kunne med det samme mærke, at jeg havde min egen tone i sproget og min egen måde at formulere mig på. Jeg er gået efter at få en personlig streg i måden at udtrykke mig på hele vejen igennem.

Ind under huden Når man lytter til de nye sange, så er det en crooner, der griller sig selv og gør status på tilværelsen i slutningen af fyrrerne. Det gør han både med stor alvor og med et stort glimt i øjet. Gennem sangene krænger han sine følelser ud, men understreger også, at man ikke skal tro på alt, hvad man hører.

- Jeg fik lyst til at gå planken ud og ramme sangene ind i noget meget selvbiografisk, hvor jeg inviterer helt indenfor i privaten, men samtidig har jeg også arbejdet med, hvor langt man kan gå ud af en sti - uden at blive for selvcentreret og bare irriterende at høre på, konstaterer han og fortsætter:

- I det hele ligger også en leg med udtrykket, og den bitre medicin skal jo også skylles ned med noget sødt, for at man kan holde det ud, bemærker han.

Der ér dog rigtig meget af Claus Hempler i de nye sange, der afspejler, at han nu er blevet en voksen mand med en »bagage«, der er blevet større med årene.

- Med årene kommer der jo også en selvindsigt og nogle erfaringer, man kan trække på. Det giver nogle flere perspektiver, når man har oplevet at blive gift og skilt og få et barn. Det er gaven ved at blive ældre som sangskriver, at man gennem årene får mere stof at tage af, mener han.

Den seneste erfaring, han har gjort sig, er, at det - der begyndte som en slags skriveøvelse - skal følges op med endnu flere sange på modersmålet.

- Jeg tror aldrig, at jeg kommer til at skrive på engelsk igen, for nu er jeg gået ned ad en sti, hvor man ikke rigtig kan vende om igen. Jeg har fået hul på noget, hvor jeg kan mærke, at der er noget perspektiv og noget, som jeg skal lave mere af, siger Claus Hempler.