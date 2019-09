Se billedserie - Jeg er på rekreation, og jeg vil ikke bytte for en million, skråler Troels Trier, og de mange ferniserings-gæster er helt enige. Med på guitar er Lars og Tobias Trier. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

- I vores familie lider vi af kunst

Oplev - 13. september 2019 kl. 09:19 Af Stefan Andreasen

- Jeg er på rekreation, og jeg vil ikke bytte for en million. Det er så skønt at vær' på landet. Det er så dejligt at vær' ved vandet, rasper multikunstneren Troels Trier med hæs stemme fra Røde Mor-klassikeren »Ta' på landet« - de mange gæster skråler med i kor, da han, sønnen Tobias Trier og broderen Lars Trier optræder med en spontan koncert på udstillingsstedet Huset i Asnæs i Odsherred.

Her har Troels Trier, der stammer fra Vallekilde, inviteret kunstnere fra familien med til at udstille, og det er ren rekreation at opleve. På billedflader og dekorationer vrimler det med spøjse eksistenser, vanvittige drømmemotiver, vilde overdrivelser, masser af nøgenhed, eventyr og skrupskøre påhit. Legesygen stortrives i Trier-familien.

- Folk bliver glade, når de ser vores kunst. Det modsatte ville også være utroligt ærgerligt, konstaterer Troels Trier.

Som oplæg har Troels Trier, der er fast medlem af det kunstnerdrevne udstillingssted Huset i Asnæs, stillet spørgsmålet, om det er arveligt at blive kunstner.

- Nogle familier har nedarvet forskellige sygdomme - i Trier-familien lider vi af kunst. Det stammer helt tilbage fra vores oldeforældre, siger Troels Trier med et grin.

På sin Facebook-side skriver Troels Trier, at »udstillingen især tager udgangspunkt i arvelige defekter«. Hans oldefar Ernst Trier, grundlægger af Vallekilde Højskole, var gift med Julie Marstrand, kusine til guldaldermaler Wilhelm Marstrand, og to af deres børn - Gudrun Trier og Troels Trier den ældre - blev kunstnere. Siden har et stort antal Trier'e valgt kunstvejen - malerkunsten, keramik, rytmisk og klassisk musik, teater og litteratur.

Musik og nøgne kvinder Udstillingens yngste skud på Trier-stamtræet - fjerde generation efter Julie Marstrand - er de to søskende Tobias (født i 1973) og Sara Trier (født i 1975), søn og datter af Troels Trier og Dea Trier Mørch (medstiftere af Røde Mor-kollektivet). Tobias Trier er musiker og musikpædagog og har udgivet seks albums. For nyligt er han sprunget ud som kunstmaler, blandt andet med portrætter af Marie Key, Helle Thorning-Schmidt og Jimi Hendrix.

På udstillingen viser han også en ny serie »Kvinder i musik i det fri« - nøgenmodeller med forskellige musik-instrumenter

- De blev færdige i morges. Jeg har malet hele natten. Min far sagde, at jeg skulle male noget med musik, siger Tobias Trier ved ophængningen af udstillingen.

- Som musiker ved jeg, hvordan musikinstrumenter ser ud. Jeg kan for eksempel male et trommesæt med alle stativerne til bækkener og hi-hat. Og jeg er da også meget god til at male kvinder, siger Tobias Trier med et smil.

De føder i forbifarten Hans søster Sara Triers myldrende tegninger, malerier og grafik handler om moderne, dynamiske kvinder. Et kærligt, drillende billede af kvinden, som går til fitness, på udsalg, på arbejde og lige føder i forbifarten. Spændt op mellem forbrug, arbejde og familieliv, har kunstneren forklaret.

Klassisk guitarist og billedkunstner Lars Trier maler herligt fjollende, illustrative pasticher til kendte motiver fra kunsthistorien, blandt andet Manets »Frokost i det grønne« og J. Th. Lundbyes nationalromantiske »Efterårslandskab. Hankehøj ved Vallekilde«, hvor han tryller oldefar Ernst Triers ven N.F.S Grundtvig ind.

- Det passer jo fint, at Grundtvig lige kan vogte gederne på Hankehøj, siger Lars Trier med et glimt i øjet.

Han har også malet et bud på en illustration til H.C. Andersens eventyr »Prinsessen på ærten«, hvor en nøgen, ung kvinde sidder på en kæmpe stabel af madrasser.

Røde Mors fotograf Andreas Trier Mørch er arkitekt og fotograf og fotograferede og skabte lyssætning for Røde Mors Rockcirkus i 1970'erne, og på udstillingen i Huset i Asnæs er der sort-hvide fotos fra de vilde gøgler-forestillinger med optrædener af blandt andre Troels Trier, Erik Clausen, Peter Ingemann og Henrik Strube.

Han udstiller også fotos fra sit ophold i russiske Sankt Petersborg 1996-98, blandt andet et motiv fra de endeløse rækker af fællesgrave i Piskarjovskoe-mindelunden. Hundredetusinder døde under den tyske belejring 1941-43.

Keramik med hemmelighed Keramiker Karen Trier, der har værksted tæt på Ernst Triers højskole i Vallekilde, udstiller kopper, krus og skåle udsmykket med menneskeskikkelser. Karakteristisk for Trier-familien er der også her en del nøgenhed, især hvis man kigger på indersiden af kopper og skåle.

Og nu vi er ved nøgenheden: Udstillingens centrum, Troels Trier, oprindeligt uddannet på kunstakademiet, boltrer sig som fisk i vandet i et tegneseriesymbol- univers, hvor der i billedfladen optræder en hel del nøgen hud. Et begreb, han flittigt bruger, når han taler om Facebooks censurering af hans malerier. Blandt andet »Jeg går lige en tur med fisken«, hvor et nøgent menneske går tur, og en fisk med ben at gå på vandrer med.

- Der var for meget nøgen hud for Facebook. Men er det den nøgne fisk, de mener? Facebook ville heller ikke have vores Røde Mor-logo, da vi udstillede på Vejle Kunstmuseum. Det blev bortcensureret på grund af brysterne. Utroligt, siger Troels Trier.

I Røde Mor-dagene ville han utvivlsomt have skrevet en Facebook-sang. Nu svarer igen med maleriet »Fuck Facebook«: En mand og en kvinde er midt i et erotisk forspil; fuglene kvidrer, hjerterne banker, og en anden mand ser på og siger »meetoo«. Troels Trier stiller sig ind i motivet som fjerde-person og sætter pegefingeren på kvindens ene bryst.

Udstillingen »Trier - en familieudstilling« kan ses i Huset i Asnæs, Storegade 31, 4550 Asnæs, frem til den 22. september.

Det kunstnerdrevne udstillingssted Huset i Asnæs blev grundlagt i 1973, hvor unge, lokale og professionelle kunstnere gik sammen og med hjælp fra sponsorer og salg af anparter købte den tidligere telefoncentral.

Kunstnerne renoverede, malede og indrettede bygningen til udstillingssted og galleri for samtidskunst og kunsthåndværk og har siden kørt med udstillinger af høj kvalitet på stedet.

Nogle få af de kunstnere, der var med til at opbygge Huset i Asnæs, er stadig med.

I 2018 blev 45-året markeret med udstillinger og en kunstpolitisk høring.

Troels Trier er én af de faste kunstnere i Huset i Asnæs.