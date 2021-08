- Det er lidt som at komme hjem, når jeg spiller i Næstved

Se billedserie Michelle Birkballe mærker en ekstraordinært stor glæde fra publikummet, der nu endelig kan komme ud at høre livemusik igen. Foto: Hans Carlsen

De to musikere Michelle Birkballe og Rock Nalle har været venner i årevis.

Men venskabet startede egentlig med en anden musiker. En mand ved navn Jesper.

- Jeg ville enormt gerne score ham Jesper, husker Michelle Birkballe.

Derfor kom hun som 18-årig i praktik hos musikeren Jesper, og da han skulle ud at spille med en herre, der blev kaldt »Rock Nalle«, var det første gang, hun hørte navnet.

Men som tilfældet nogle gange vil det, så blev det et navn, som forblev en fast del af hendes liv.

- Jeg kom nærmere og nærmere ind på Nalle og lærte Nalles kone, Jette, at kende også. Og så lige pludselig, på et job, tog Nalle mig med ind at synge. Det var Sam Cookes »Bring it on home to me«, husker sangerinden.

Den sang skulle blive deres fælles sang. Den, de altid synger sammen.

Solister er primadonnaer Michelle Birkballe gik videre til at danne sit eget band, men fra tid til anden fik hun Rock Nalle med som gæsteoptræden.

Michelle Birkballe og Rock Nalle - kommende koncerter på Sjælland 2. september: Slagelse Musikhus

4. september: Grønnegades Kaserne, Næstved

11. september: Gribskov Kultursal, Helsinge (kun Michelle Birkballe)

17. september: Kulturium, Ishøj

18. september: Rødovre Star Club

28. oktober: Rotationen, Holbæk - Jeg har sunget med virkelig mange solister. Og jeg må faktisk indrømme, at det har jeg ikke været videre begejstret for. Solister er nogle af de mest egoistiske mennesker, der findes. Virkelig primadonnaer. Men jeg må sige, at Nalle ham bliver jeg ikke træt af at optræde med, slår hun fast.

For tre år siden foreslog guitaristen fra Michelle Birkballes band, at de da skulle lave en decideret turné sammen med Rock Nalle. Selv regnede sangerinden med, at det nok bare ville blive til en fire-fem koncerter, og så var det sådan set det.

Men turnéen varede pludselig fem uger, og efterfølgende var der igen bud efter Nalle og Birkballe.

- Og så havde jeg det sådan: så skal vi da ud igen! Så tager vi en tur mere. Og det var så meningen, at det skulle have været lige inden coronaen. Så den er blevet udskudt en del gange. Og nu er vi altså gået i gang igen, fortæller hun.

Rock Nalle er i dag 78 år

Et godt menneske Rock Nalle er i dag 78 og derved næsten dobbelt så gammel som Michelle Birkballe og de fleste andre i bandet.

- Vi kan da godt mærke nogle gange, at han er 78. Men vi snakker om de samme ting og har samme interesser. Det er ikke sådan, at vi ser ham som den gamle mand eller noget som helst. Vi griner af de samme ting, fortæller Michelle Birkballe.

Og hun nyder at dele scenen med ham. Det ville hun måske ikke have gjort med andre solister, hvis de fik al publikums kærlighed, indrømmer hun.

Men med Rock Nalle er det noget andet.

- Jeg under ham det. For jeg synes virkelig, at han fortjener det, siger Michelle Birkballe.

- Han er et godt menneske. Og så er han bare dygtig. Han er en god musiker. Han er professionel. Nogle folk griner lidt: «Ja ja, Rock Nalle« og »Go'e gamle fru Olsen«, men jeg kender ikke en mand, som er så meget rock and roll og har levet så meget et rock and roll-liv, som Nalle har.

Ifølge Michelle Birkballe er Rock Nalle simpelthen bare et godt menneske. Foto: Hans Carlsen

Sagaen om Jesper Det er nok også en fordel, at de to kunstnere har et så nært forhold.

For alene i august, september og oktober skal de optræde sammen 17 gange. Blandt andet lørdag den 4. september på Grønnegades Kaserne i Næstved.

Og det ser Michelle Birkballe ekstra meget frem til.

- Grønnegades Kaserne er altid sådan et sted, hvor jeg har det sådan, at der vil jeg gerne gøre mig ekstra umage. For der kan jeg godt lide at komme. Og det er altså også bare et enormt godt spillested. Det er virkelig en fornøjelse at spille der. Jeg er meget stolt over at spille der, lyder roserne.

- Det er faktisk lidt som at komme hjem, når jeg spiller i Næstved, tilføjer Michelle Birkballe.

Og lad os så få udløst spændingen. Lad os få bundet en sløjfe om historien om musikeren Jesper, der introducerede Michelle Birkballe til Rock Nalle.

- Jeg fik scoret ham Jesper der, men det blev vist kun til en onenightstand, som jeg husker det. Så ville han ikke mere, siger Michelle Birkballe muntert.

