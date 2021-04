Se billedserie Hos Grønnegades Kaserne Kulturcenter glæder man sig til atter at kunne slå dørene op for publikum. På grund af de mange coronaaflysninger er programmet blevet tætpakket, men af forskellige årsager bliver det først til efteråret, at der kommer »fuld knald på«. Noget, som kulturcenterets leder John Nørbjerg ser frem til. Foto: Kenn Thomsen

- Der har aldrig været så mange gode navne på så kort tid

Oplev - 16. april 2021 kl. 17:20 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen

- Vi glæder os til at have gæster i huset igen efter et år med mærkelige vilkår.

Sådan siger John Nørbjerg, leder af Grønnegades Kaserne Kulturcenter i Næstved, der ligesom andre indendørs kulturaktiviteter kan slå dørene op igen 6. maj. Og det er faktisk noget før, end John Nørbjerg havde forventet, det skulle ske.

- Jeg er en smule overrasket over, at indendørs kultur faktisk er rykket frem i køen. Jeg havde ikke troet, at vi skulle åbne igen allerede i maj. Det er en positiv overraskelse, og jeg er meget glad for at se, at vi nu har en plan med nogle datoer, vi kan arbejde efter, siger han.

Kender ikke vilkår Det er dog langt fra alt, der er på plads endnu. Kulturcenteret kender datoen og har allerede en koncert med The White Album på plads samme aften, men der er stadig flere ukendte faktorer:

Dem kan du opleve Her er de største af de navne, der indtil videre er på plakaten til efteråret:



September: Jesper Binzer Band, Søs Fenger, Hugorm, Linda P, Pink Floyd Project

Jesper Binzer Band, Søs Fenger, Hugorm, Linda P, Pink Floyd Project Oktober: Patrick Dorgan, Anne Dorte Michelsen, Carsten Bang, Alberte Winding, Rasmus Nøhr

Patrick Dorgan, Anne Dorte Michelsen, Carsten Bang, Alberte Winding, Rasmus Nøhr November: Sømændene, Thomas Warberg, Christian Fuhlendorff, Uffe Holm, Folkeklubben - Vi ved ikke, hvilke vilkår genåbningen bliver under. Så lige nu er det mere et spørgsmål om hvordan end om. Meget er lavpraktisk, og hvis det minder om efteråret, så er vi klar til hurtigt at komme i sving. De ukendte faktorer er, hvor mange publikummer vi må have ad gangen, og hvordan kvadratmeterkravet bliver, forklarer John Nørbjerg og fortsætter:

- For at få svarene er vi nødt til at vente på den »hurtigarbejdende ekspertgruppe«, der er blevet nedsat. Jeg håber og opfordrer til, at de kan leve op til begge navne. Vilkårene for at åbne er en del af det setup, vi skal arbejde med. Vi kan ikke lave nye bookingaftaler, før vi kender vilkårene.

Det bliver heftigt Netop de endnu ukendte vilkår for genåbningen er, sammen med blandt andet overraskelsen over allerede at måtte lukke publikum ind 6. maj, blandt årsagerne til at der ikke er fuldt program på kulturcenteret fra dag 1. Men det kommer. Det seneste års mange coronaaflysninger har medført, at kalenderen med nye datoer for arrangementerne er blevet mere komprimeret end nogensinde.

- Der har aldrig været så mange gode navne på så kort tid. Det bliver heftigt. Der bliver fuld knald på til efteråret - og også i januar og februar 2022. Det bliver spændende, om der er publikum til så meget på så kort tid. Men jeg tror det. Folk er sultne efter oplevelser, og der er ikke så mange, der skal ud og rejse, så der er måske lidt flere lommepenge end normalt, siger John Nørbjerg.

- Fra september til november er der meget få huller i kalenderen. Traditionelt har vi ikke så meget i kalenderen om sommeren, men der er opstået i et hul i maj, hvor Musikteater Næstved havde booket tre weekender. De er aflyst, fordi de ikke har haft muligheden for at øve forestillingen under nedlukningen. Der vil vi gerne booke et par koncerter ind, men det kan vi ikke, før vi kender de endelige betingelser, tilføjer han.

Plan B eller sats Som et andet eksempel på, hvorfor kalenderen ikke er propfyldt fra start, nævner John Nørbjerg, at flere turneer rykkes, selvom de først skulle have været forbi Næstved i maj. Det gælder eksempelvis Dorte Gerlach, der skulle have været på plakaten 15. maj.

- Fordi noget af turneen skulle være startet i for eksempel marts eller april, så vælger kunstnerne at rykke hele turneen fremfor kun enkelte datoer. Det betyder, at Dorte Gerlach først kommer til os præcis et år senere, siger John Nørbjerg.

Nu ser han i den grad frem til det tætpakkede efterårsprogram.

- Vi krydser fingre for og håber på, at der bliver mulighed for fuld kapacitet efter sommerferien. Med nogle arrangementer har vi en plan B, mens vi med andre satser på, at det kommer til at ske. Med vaccineprogrammet og sommer og varme, tror jeg på, at efteråret bliver tæt på normalt, slutter han.

De største navne, der gæster Grønnegades Kaserne Kulturcenter hen over sommeren, er Lis Sørensen og Bjarke Falgren, ligesom standupperen Heino Hansen indleder de første af sine i alt fem udsolgte shows i byen.