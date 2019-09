Folketingsmedlemmerne Jacob Jensen og Rasmus Horn Langhoff var fredag formiddag til møde med Joan Thygesen fra Odsherred Zoo Rescue, og de lover, at de fortsat vil kæmpe for at finde muligheder for at finde økonomiske støtte til dyreparken.

Zoo støtte fra folketinget

Odsherred - 14. september 2019 kl. 13:46 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Rasmus Horn Langhoff (S) og Jacob Jensen (V) er to lokale folketingsmedlemmer, der står og går sammen. Før folketingsvalget i juni lovede de, at de ville forsøge at finde smutveje til finansloven, så Odsherred Zoo Rescue kan få hjælp til deres arbejde, og nu tager de fat.

Efter et møde fredag med rescue-parkens direktør Joan Thygesen, slår Rasmus Horn Langhoff fast, at de er gået i gang med at undersøge, hvordan den lokale zoopark eventuelt kan komme i betragtning til kulturministeriets puljer, der normalt er forbeholdt de største zoologiske haver, og at parken burde være selvskrevet, fordi de løfter et ansvar for nogle dyr, som ingen andre tager sig af.

Jacob Jensen slår fast, at selvom han ikke vil udstede løfter, så er han ganske optimistisk, for i hans optik passer Odsherred Zoo Rescues arbejde perfekt i den landspolitiske dagsorden om bæredygtighed og støtte til udkantsdanmark. De kan ikke love en dato for, hvornår de forventer et resultat, men Jacob Jensen tæller i uger.

For Joan Thygesen er der meget på spil, for særligt på denne tid er det svært at få økonomien til at løbe rundt i dyreparken.

»Hvert år i oktober skal jeg tage stilling til om vi skal fyre en dygtig dyrepasser, så vi er nede på fem ansatte eller om vi kan få det til at løbe rundt med de seks, som vi ved er det bedste. Det er driftsdelen, der er den sværeste, og med rescuedyrene har vi jo ekstra omkostninger,« siger hun.