Zoo-direktør: En stor nedtur

Odsherred - 08. maj 2020 kl. 10:29 Af Torben Andersen Joan Thygesen, direktør i Odsherred Zoo Rescue, modtager ikke partiernes store forlig om genåbningen med begejstring.

- Det er simpelthen bare en stor nedtur! Det er så skuffende. Vi troede, vi måtte åbne på mandag, og vi havde gjort klart til at lukke folk ind på onsdag. Økonomisk er det et hårdt slag for os, siger Joan Thygesen og fortsætter:

- Vi kan nu åbne den 8. juni, men det bliver svært at klare os indtil da. Jeg tror nok, at vi skal klare os, det skal vi, men det er kun i kraft af stor lokalopbakning, donationer, store og små, som alle betyder meget, sponsorer og så dem, som støtter os med at købe sæsonkort. Det har været virkelig dejligt at opleve.

Odsherred Zoo Rescue har klaret sig uden indtægter i lang tid. Først seks måneder igennem vinteren, og så røg den ellers normalt så travle påskeåbning. Og den indtægtsløse tid fortsætter.

- Nu taber vi så også maj, hvor der normalt kommer flere og flere gæster, og hvor man ofte køber sig et sæsonkort, fortæller Joan Thygesen.

Ud og banke på døre

Hun har ikke mistet modet efter den skuffende udmelding fra politikerne.

- Når jeg har sundet mig lidt, må jeg ud og banke på dørene igen. Jeg håber, at folk har så meget til overs for os, at man fortsat vil donere via mobilpay. Det er mængden af disse donationer, som gør, at vi kan fortsætte, siger Joan Thygesen.