- Med næsten 25 år i branchen har jeg den erfaring, der skal til for at skabe det gode miljø, siger Yilmaz Aydin. Foto: Preben Moth

Yilmaz Aydin har åbnet Café Millers

- Jeg har altid gået meget op i at mine medarbejdere og tjenere får en god oplæring, så kunderne altid føler sig tilpas ved at spise og hygge sig i mine omgivelser. Og med næsten 25 år i branchen har jeg den erfaring, der skal til, for at skabe det gode miljø, siger Yilmaz Aydin, Holbæk, som tidligere har ejet en af Københavns største caféer med plads til mere end 100 personer.