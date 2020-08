Se billedserie Engang havde 10.Erhverv til huse i lokaler i tilknytning til sav-producenten Ditlev-Burke på Bobjergvej i Asnæs. Næste år flytter ungehuset ind i lokalerne, når Ung i Odsherred forlader det nuværende domicil på Storegade 19. Foto: Marianne Nielsen

Win-win-win: Bygningskabale gik op i Asnæs

Odsherred - 25. august 2020 kl. 06:23 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det er en stor forløsning, og vi er så glade for at det nu falder på plads. Bobjergvej 2 imødegår mange af de kriterier, både hvad angår kvadratmeter, fleksible rum og udearealer, som vi har brug for i Ungehuset.

Sådan siger leder af Ung i Odsherred, Louise Nordlund, som nu - efter flere års uvished om ungehusets placering i Asnæs, nu kan begynde at planlægge en flytning. Ikke til Musikskolen, som ellers var i spil i foråret, men til

Ungehuset forlader næste år ejendommen på Storegade 19, og rykker i stedet ind i de lokaler på Ditlev-Burke, populært omtalt som Savklingen, som tidligere husede et 10.klasse-tilbud og Ungesporet under jobcentret.

Placeringen på Bobjergvej var ikke en del af høringsprocessen, men kom ind fra højre undervejs, da der blev opmærksomhed på, at der var udfordringer med blandt andet parkeringsforholdene for den udkørende hjemmepleje i Asnæs.

Derfor er det nu planen, at den kørende hjemmepleje også får til huse på Bobjergvej, hvor der er bere plads til parkering, omklædning og kantine-faciliteter, oplyser borgmester Thomas Adelskov som sammen med de øvrige medlemmer af økonomiudvalget konfirmerede beslutningen på seneste møde.

- Det er en rigtig god løsning, som også giver mulighed for at man kan leje sig ind i løbende, for eksempel til koncerter eller lignende i hallen ved siden af, når vi er kommet over corona, tilføjer borgmesteren.

Den model, der arbejdes med og som skal endeligt godkendes af byrådet, er en lejekontrakt på minimum 10 år, med mulighed for forlængelse.

Musikskolen, som administrationen foreslog at samle med ungehuset, var et giftermål med alt for mange skilsmissegrunde tegnet i neon på grund af modstridende behov.

- Det er en win-win-win-løsning, siger formand for kultur- og folkeoplysningsudvalget, Gitte Hededam (S), som glæder sig over, at der omsider er fundet en løsning alle kan se sig selv i.