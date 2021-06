Se billedserie Dorthe Frederiksen og Christian Hansen har haft travlt under corona, hvor danskerne strømmede ud i naturen for at vandre og fiske. Natur-trenden ser ud til at fortsætte i år, og det mærker Outdoorcenteret Jagt & Fiskeri. Foto: Marianne Nielsen

Waders og vandresko hitter: Naturtrend mærkes i Outdoorcenteret

Odsherred - 13. juni 2021 kl. 11:08 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

Asnæs: På nær tvangslukningen af butikkerne i årets første måneder, har Outdoorcenteret i Asnæs fuld fart på salget. Danskernes interesse for at være ude i naturen, har bestemt kunne mærkes under sidste års corona-nedlukning. Asnæs-butikken var ikke lukket, og alene i den første nedlukningsmåned i mart-april sidste år, steg omsætningen eksplosivt, og interessen for fiskeri og vandreture holder ved, vurderer Christian Hansen og Dorthe Frederiksen, der er butikkens salgsguider til både nye og erfarne naturnydere.

- Vores omsætning steg et sted mellem 30 og 40 procent sidste år den første måned under nedlukningen, og det ser ud til at niveauet holder i år også, selvom det ikke er lige så voldsomt som dengang. Vi er stadig oppe på et niveau, som nogenlunde matcher det sidste år, konstaterer Christian Hansen.

Butikkens webshopp har også haft godt salg under corona, og at tvangsnedlukningen i vinter gav mulighed for at fintune den.

- Der er rigtig, rigtig mange, der måske ikke ville handle på nettet, som har fundet ud af hvor nemt det er, siger Dorthe Frederiksen.

Opsvinget holder ved

Selvom ny-fiskerne under corona er tilbage på arbejdspladserne og landet er mere eller mindre genåbnet for aktiviteter, så fortsætter opsvinget i Outdoorcenteret.

- Dem, der købte grej under corona, de begynder nu at komme tilbage for at få opgraderet udstyret, fordi de er blevet bidt af det, fortæller Dorte Frederiksen

- Dem fra Købehavn køber grej til at tage med derind og fiske i havnene, som også er blevet rigtig populært, supplerer Christian Hansen.

En varegruppe, som under corona stod helt stille, er også vækket til live igen med den øgede åbning af landet og landende omkring os.

- Nu er beklædning også ved at komme godt med. Det har ligget stille, da folk ikke kunne komme ud og rejser, så her oplever vi nu en større efterspørgsel efter nye shorts og skjorter, Under nedlukningen var der intet salg i beklædning, ingen købte noget. Kun småting og vi solgte ingen vintervarer. Det tror jeg ikke der var mange, der gjorde, siger Dorthe Frederiksen.