Ove Hansen med et stor stak underskrifter ved det offentlige toilet centralt på Odden Havn, som folk har skrevet under på, de gerne så sat i stand. Privatfoto

WC på havnen: Underskrifter afleveres til borgmesteren

Mandag den 3. maj klokken 13 afleverer han de indsamlede underskrifter til borgmester Thomas Adel­skov (S). De to herrer har i den forbindelse sat tid af i kalenderen til et møde om emnet.

- Jeg ser frem til at mødes med borgmesteren, for jeg er faktisk ikke sikker på, han ved, hvordan tingene står til på havnen. Jeg vil i hvert fald give ham min version af det, siger Ove Hansen.

- Ja, jeg vil for eksempel tale med ham om det generelle vedligehold på havnen, som jeg synes, lader en del tilbage at ønske. Jeg synes, det er vigtigt at påpege, at havnen er et sted, hvor der altid er aktivitet, også uden for den almindelige turistsæson, siger Ove Hansen.