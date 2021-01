Vupti, nu er alle blevet vaccineret

Så er det klaret.

På to dage, 20 stik i timen, er over 300 plejecenterbeboere i Odsherred kommune blevet covid-vaccineret første gang.

Det betyder, at alle de af kommunens plejecenterbeboere, der ønskede at blive vaccineret, nu er blevet det.

Samtidig er også 20-25 medarbejdere blevet vaccineret i denne runde, og ifølge centerchef Rikke Krag Iversen, fra Odsherred kommune, er det gået strygende, og hun skriver til byrådet, at:

"Alle medarbejdere og læger har virkelig gjort et stort stykke arbejde for at disse dage kunne blive en god oplevelse for alle."