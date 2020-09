Den anklagede er forsvundet, så Retten i Holbæk har aflyst en sag om voldtægt begået i Nykøbing, indtil manden er fundet. Foto: Marianne Nielsen

Voldtægtstiltalt forsvundet - retssag på standby

Odsherred - 17. september 2020 kl. 13:02 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Retten i Holbæk har sat en retssag om voldtægt i Nykøbing på hold, da man ikke har kunnet forkynde anklageskriftet overfor den tiltalte i sagen. Det drejer sig om en mand på 31 år, som er anklaget for at have begået voldtægt mod en kvinde i Nykøbing i april i år.

Manden blev varetægtsfængslet ved et grundlovsforhør ved lukkede døre den 24. april og løsladt igen den 7. maj.

Siden er der blevet udarbejdet et anklageskrift mod manden, men er det er altså ikke blevet forkyndt, da man ikke har kunnet lokalisere den 31-årige, og så kan en retssag ikke gå i gang.

Nu ligger der så et stykke arbejde for politiet i at finde frem til mandens opholdssted, så sagen kan komme videre.

Kommunikationsmedarbejder ved Midt- og Vestsjællands politi, Martin Bjerregaard oplyser til Nordvestnyt, at der mandag blev holdt et såkaldt skrivebords-retsmøde, hvor det blot blev konstateret at retsmøderne var aflyst på grund af den manglende forkyndelse overfor den anklagede 31-årige.