Sagen hvor en 35-årig mand fra det sydlige Odsherred er tiltalt for psykisk vold, vold og voldtægt af sin daværende kæresten nærmer sig sin afslutning ved byretten i Holbæk.Foto: Marianne Nielsen

Send til din ven. X Artiklen: Voldstiltalt er en god far, mener ekskone Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Voldstiltalt er en god far, mener ekskone

Odsherred - 07. januar 2021 kl. 15:13 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

Ved Retten i Holbæk fortsatte sagen om psykisk vold og voldtægter torsdag formiddag med en række vidneforklaringer, blandt andet fra den 35-årige tiltaltes ekskæreste og deres fælles 4-årige søn.

Læs også: Coronaudbrud i arresten sender retssag på tidlig julepause

Ekskæresten forklarede, at de havde to børn sammen, men gik fra hinanden i 2015.

Det var ikke hendes opfattelse, at den tiltalte i sagen var mere temperamentsfuld end andre, men at der blev diskuteret en del. Diskussionerne var også årsag til, at hun valgte at afbryde forholdet i 2015.

- Jeg er selv vokset op med diskussioner, og det ønskede jeg ikke for mine børn, forklarede hun, men slog samtidig fast, at hun ikke havde oplevet ham som voldelig. Hverken overfor hende eller børnene.

- Selvfølgelig har vi været uvenner, det er man jo indimellem, men på det seneste en god relation.

- Er han en god far, ville forsvarer Arne Kiel Skjoldorf vide.

- Jeg synes han er en rigtigt god far. Han elsker dem ubetinget og jeg kunne ikke have ønsket mig en bedre far til mine børn, sagde hun, da hun vidnede i retten.

I forhold til eksmandens kæreste - den forurettede i sagen - var det hendes indtryk, at de var glade sammen og at hun virkede imødekommende overfor børnene.

Sønnen så sin far skubbe Den tiltaltes søn blev videoafhørt i foråret, og den video blev afspillet foran nævninge og dommere.

Her fortæller den lille dreng, hvordan han en enkelt gang oplevede sin far være voldsom overfor sin kæreste.

Det var, da han skubbede hende ud af døren, så hun faldt og slog sig.

Manden har selv erkendt at han har skubbet sin daværende kæreste, men nægter anklager om psykisk vold voldtægter af hende mens hun sov - kraftigt medicineret af hovedpinemedicin.

I vidneskranken kunne en ekspert i hovedpine-sygdomme heller ikke afvise, at visse præparater kunne være så sløvende, at man kunne gennemføre et samleje uden at vågne, hvis man tog medicinen inden sengetid.

Et år undervejs Sagen har været et år undervejs, siden den 21-årige kvinde gik til politiet med anklagerne om vold, voldtægt og psykisk vold i slutningen af januar 2020, men nærmer sig nu sin afslutning. Fredag næste uge procederer anklager Louise Hansen og forsvarer Arne Kiel Skjoldorf, hvorefter dommertrioen træffer en afgørelse onsdag den 20. januar.

Da der er tale om en nævningesag, er det anklagerens vurdering at anklagepunkterne er af en sådan karakter, der bør give mindst fire års fængsel.

relaterede artikler

Viste fire timers videoafhøring i retten 08. december 2020 kl. 14:23

Forholdet sluttede med et opgør i indkørslen 07. december 2020 kl. 19:56